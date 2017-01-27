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27 Ocak 2017 Cuma 09:24

Ydp’den Tak’a Ziyaret…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet, Türk Ajansı Kıbrıs'ı (TAK) ziyaret ederek Müdür Doç. Dr. Neriman Saygılı'yla görüştü.

Ydp'den Tak'a Ziyaret…
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TAK MÜDÜRÜ SAYGILI, YDP HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Medyaya ziyaretler başlatan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu ve beraberindeki heyet, Türk Ajansı Kıbrıs'ı (TAK) ziyaret ederek Müdür Doç. Dr. Neriman Saygılı'yla görüştü.

YDP Genel Saymanı Mesut Ayar, YDP Basın ve İletişim Sorumlusu Ahmet İşcan, YDP Meclis Üyesi Nurcan Çiftçi’nin de hazır bulunduğu kabulde konuşan Zaroğlu, parti olarak basın yayın kuruluşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu bağlamda Kıbrıs Türkü’nün ve milli mücadelenin sesi olan TAK’ı da ziyaret etmek istediklerini söyleyen Zaroğlu, TAK’ın ne tür zorluklara rağmen faaliyetlerine devam ettiğinin bilincinde olduklarını anlattı.

SAYGILI

TAK Müdürü Saygılı ise görüşmede yaptığı konuşmada, ziyaretleri için YDP yetkililerine teşekkür etti.

Demokrasilerde çok sesliliğin sağlanması için partilerin önemli olduğunu kaydeden Saygılı YDP’ye siyasi yaşamında başarılar diledi.
Saygılı, TAK’ın her türlü eksikliğe rağmen kamuoyuna doğru bilgi iletmek için çalıştığına işaret ederek, TAK’ın her kesimin herkesin sesi olmak için çalıştığını kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu  Fotoğraf: Süleyman Önal

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