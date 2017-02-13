Ydp’den Rum Meclisi Kararına Tepki…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nı, Meclis’i ve hükümeti; Rum Meclisi’nin “Enosis” ile ilgili kararına “cılız” tepki vermekle suçlayarak, protesto etti.

ARIKLI: “CUMHURBAŞKANI, MECLİS VE HÜKÜMET CILIZ TEPKİ VERDİ”

Lefkoşa, 13 Şubat 17 (.): Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı’nı, Meclis’i ve hükümeti; Rum Meclisi’nin “Enosis” ile ilgili kararına “cılız” tepki vermekle suçlayarak, protesto etti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Meclisi’nin Enosis ile ilgili kararına karşılık, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisi’nin gösterdiği tepkinin hayal kırıklığı yarattığını öne sürdü.

Kararın Rum kesiminin gerçek yüzünü göstermesi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın görüşmeleri bir müddet ertelemek suretiyle tepkisini ortaya koyup uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmesini istedi.

Meclis ve hükümetten daha sert bir tepki beklediklerini dile getiren Arıklı, müzakerelerin ertelenmesi çağrısı yapılabileceğini kaydetti.

(TUĞ/GÜL)