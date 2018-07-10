banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96792
ALTIN
189.340
DOLAR
4.6982
STERLİN
6.2191
EURO
5.4992
Eski Gönyeli-Boğaz Yolundaki Bölgede 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak!
5 Saatlik elektrik kesintisi...
Yarın Paşaköy, Turunçlu Ve Kurudere’de Elektrik Kesintisi Yapılacak.
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi...
Yarın Meriç ve Gaziköy’de Elektrik Kesintisi Yapılacak!
Yarın elektrik kesilecek bölgeler...
11 Temmuz Basın Günü… Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu Mesaj Yayımladı!
11 Temmuz Basın Günü…
banner282
Flaş Haber
Girne’de araç alev aldı
Kapat

Ydp’den Hükümet Ve Zamlara Eleştiri

ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN\'

Ydp’den Hükümet Ve Zamlara Eleştiri

ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN\'

10 Temmuz 2018 Salı 12:16
Ydp’den Hükümet Ve Zamlara Eleştiri

ÖZTÜRK: “BIÇAK KEMİĞE DAYANDI… ZAMLARI ÖDEMEYİN FATURAYI HÜKÜMETE GÖNDERİN\'

Lefkoşa, 10 Temmuz 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, elektrik ve akaryakıta yapılan zamların halka zulüm olduğunu savundu. Halka faturaları ödemeyip, hükümete götürme çağrısında bulunan Öztürk, “Bu hükümet ne yapmak istemektedir? Ekonomik çıkmaz yaşayan halkı yaşamaz hale mi getirmektir amaç? Bıçak kemiğe dayanmış, kemik aşınmaya başlamıştır. Hükümet aklını başına almalı, halkın çıkarına çalışmalı” dedi.


Konuyla ilgili açıklamasında, CTP, HP, TDP ve DP\'nin sadece kendi yandaşlarına sağladıkları çıkar ve menfaatle anılmaya başladığına işaret eden Öztürk, "Buradan Tufan Hocamıza Sayın Başbakan\'a sormak istiyorum. Yapılanlar karşısında neden sessiz kalıyor. Nerede demokrat ve halkın çıkarını düşünen Başbakan? Nerede bizlere kalkınma gelişme yolsuzluklar üzerine demokrat duruşlar sergileyen Başbakan?" dedi.

Enver Öztürk, iktidarın Cumhurbaşkanlığı\'nda yaptığı aylık toplantılarda veya haftalık toplantılarda Kıbrıs Türk halkının rahatlamasına yönelik adımların atılmasıyla ilgili çalışmalar yapmadığını savundu.

Öztürk, şöyle devam etti:
“Hükümet Silihdar’a çıkıyor, bekliyoruz ülkenin sorunları görüşülecek, ekonomik ve sosyal adımlar atılacak. Nerede? Ortaya çıka çıka laf çıkıyor. Sırf aman Rumlar bizi sevsin adımları ve açıklamaları. Bu nasıl bir anlayıştır, ülke yangın yerine dönmüş kimsenin umurunda değil. Ama biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. YDP, halkı için ne gerekiyorsa yapacak. Eylemse eylem, sokağa inmekse inmek. Halk hizmet bekliyor, aş bekliyor. Şov ile sosyal medya ile hükümetçilik yapılsın istemiyor."

Öztürk, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'dan halkın sorunlarıyla ilgilenmesini istedi.

ERDOĞAN HEYECANI

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın KKTC\'ye yapacağı ziyarete de değinen “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz… Türkiye’mize bizlere verdiği destek için tekrardan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Erdoğan\'ın gelişini eleştirenlerin azınlık bir grup olduğunu savunan Öztürk, Kıbrıs Türk halkının gönlünden Türkiye sevgisinin silinmeyeceğini ve buna asla izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

(RU/FEZ)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Gönyeli-Boğaz Yolundaki Bölgede 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak!
Eski Gönyeli-Boğaz Yolundaki Bölgede 5 Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak!
DAÜ 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali Başladı!
DAÜ 3.KKTC Uluslararası Korolar Festivali Başladı!
"Arter: “Basın, Kıbrıs Türk Halkının Mücadelesinde Öncü Rol”
"Arter: “Basın, Kıbrıs Türk Halkının Mücadelesinde Öncü Rol”
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Boğaziçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Boğaziçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği: “erdoğan’a Şükranlarımızı Arz Etmeyi Görev Sayıyoruz”
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği: “erdoğan’a Şükranlarımızı Arz Etmeyi Görev Sayıyoruz”
Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu Yarın Tanıtılacak
Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporu Yarın Tanıtılacak
Kamu-sen Zamlar Konusunda Açıklama Yaptı
Kamu-sen Zamlar Konusunda Açıklama Yaptı
2017’de Toz Konsantrasyonunda Sınır Değerleri Aşıldı
2017’de Toz Konsantrasyonunda Sınır Değerleri Aşıldı
Yarın Meriç ve Gaziköy’de Elektrik Kesintisi Yapılacak!
Yarın Meriç ve Gaziköy’de Elektrik Kesintisi Yapılacak!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim