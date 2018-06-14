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Ydp’den Bayram Mesajı..

YDP’DE BAYRAMLAŞMA YARIN SAAT 11.00’DE YAPILIYOR

Ydp’den Bayram Mesajı..

YDP’DE BAYRAMLAŞMA YARIN SAAT 11.00’DE YAPILIYOR

14 Haziran 2018 Perşembe 13:33
Ydp’den Bayram Mesajı..
YDP’DE BAYRAMLAŞMA YARIN SAAT 11.00’DE YAPILIYOR
Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Yeniden Doğuş Partisi, halkın Ramazan Bayramını içtenlikle kutlayarak, Türk ve İslam dünyasındaki akan kanın, uygulanan zulüm ve sömürge politikalarının sona ermesini diledi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP’de bayramlaşma yarın saat 11.00’de Parti Genel Merkezi’nde yapılacak. 
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Bayramın ikinci günü bayramlaşma saat 20.00’de Mağusa İlçe Merkezi, üçüncü günü ise saat 20.00’de Girne İlçe Merkezi’nde olacak.
(AK/HÖ)

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