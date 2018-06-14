Ydp’den Bayram Mesajı..

YDP’DE BAYRAMLAŞMA YARIN SAAT 11.00’DE YAPILIYOR
Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Yeniden Doğuş Partisi, halkın Ramazan Bayramını içtenlikle kutlayarak, Türk ve İslam dünyasındaki akan kanın, uygulanan zulüm ve sömürge politikalarının sona ermesini diledi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP’de bayramlaşma yarın saat 11.00’de Parti Genel Merkezi’nde yapılacak.
(AK/HÖ)
Lefkoşa, 14 Haziran 18 : Yeniden Doğuş Partisi, halkın Ramazan Bayramını içtenlikle kutlayarak, Türk ve İslam dünyasındaki akan kanın, uygulanan zulüm ve sömürge politikalarının sona ermesini diledi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP’de bayramlaşma yarın saat 11.00’de Parti Genel Merkezi’nde yapılacak.
(AK/HÖ)