Ydp Bütçe Ve Ekonomik Protokolün Mevcut Hükümet Tarafından Sonuçlandırılması Gerektiğini Açıkladı



YDP BAŞKANI ARIKLI: “BU AŞAMADA HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEK HALKA İHANET OLUR”



Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bütçenin Meclist’e görüşülmeyi beklediğinden ve Türkiye-KKTC arasında ekonomik protokol imzalanması gerektiğinden bu aşamada hükümetin bozulmasının halka ihanet anlamı taşıdığını savundu.



YDP’den verilen bilgiye göre Arıklı, bugün katıldığı bir televizyon programında, hükümet senaryolarına değinerek “Bu aşamada bu hükümeti yıkmak halka ihanet olur” dedi.



Hükümeti bekleyen bazı görevlere dikkat çeken Arıklı, “Öncelikle bütçeyi bu hükümet hazırlamalıdır. Ayrıca Türkiye ile imzalanacak olan ekonomik protokol de 1 Aralık tarihine kadar bu hükümet tarafından görüşülüp imzalanmalıdır. Bu iki konunun vakit kaybına tahammülü yoktur” dedi.



Özellikle Ulusal Birlik Partisi tabanının iktidarı seven bir taban olduğunu ve her ne pahasına olursa olsun iktidara gelmek için gayret içerisinde olduğunu savunan Arıklı, “Biz YDP olarak bu tür bir siyasi ihtirasın parçası olmayız. Şu anda var olan bir hükümet var, bu hükümetin başarılı olması için yardımcı olmalıyız. Yapıcı muhalefet yaparak da hükümete yardımcı olunabilir. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.



“SU KONUSUNDA TÜRKİYE ALDATILMIŞ HİSSEDİYOR”



Türkiye’den su temin projesinin Türkiye ile KKTC arasına soğukluk koyduğunu savunan Arıklı, “Türkiye su konusunda kendisinin KKTC idarecileri tarafından aldatıldığını düşünüyor. UBP ve şu anda hükümette olan 4 parti bu konuda Türkiye’ye verdikleri sözü tutmadılar. Bugün musluklarımızdan hala daha sağlıklı su akmıyorsa ve suyu pahalı kullanıyorsak bunun sebebi bizim dışımızdaki 5 siyasi partidir. Çünkü isale hatlarının yenilenmesi gerekiyor. Bu para ne hükümette ne de belediyeler de var” dedi.



Ülkede 5-6 yıl sonra elektrik krizi yaşanabileceğini iddia eden Arıklı, “Teknecik santralinin ekonomik ömrü 2025 yılında tamamlanacak, Aksa ile yapılan sözleşme de 2024 yılında bitecek. Yani 5-6 sene sonra ciddi bir elektrik krizimiz olacak. Hükümet şimdiden bu konuda önlem almalı” dedi.



(ID/YIL)

