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Ydp Başkanı Arıklı, “türk Kültür Ve Medeniyeti” Konulu Uluslararası Kongrede Konuşma Yaptı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa düzenlediği

Ydp Başkanı Arıklı, “türk Kültür Ve Medeniyeti” Konulu Uluslararası Kongrede Konuşma Yaptı

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa düzenlediği

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Ydp Başkanı Arıklı, “türk Kültür Ve Medeniyeti” Konulu Uluslararası Kongrede Konuşma Yaptı
Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocaklarının ortaklaşa düzenlediği "Türk Kültür ve Medeniyeti" konulu uluslararası kongrede Kıbrıs meselesi ile ilgili konuşma yaptı.
YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, KKTC de yaşanan ekonomik sıkıntıdan bahsederken, "Yıllar önce kendi ayaklarımızın üzerinde duracak bir yapı oluşturabilseydik şu anda yaşadığımız ekonomik krizi en hafif şekilde atlatabilirdik. Ama yıllar içinde Türkiye’de \'bağlılık\' kılıfı altında ‘bağımlılık’ oluşturan bir yapı oluşturuldu. Bu bağımlılığın ekonomik bedelini ödüyoruz" dedi.
Arıklı, “Bu bağımlı ekonomik yapının oluşmasında KKTC yöneticilerinin olduğu kadar Türkiye’yi yönetenlerin de payı var" diye konuştu.
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ekonomik protokollerden bahseden Arıklı şunları söyledi:
“Kıbrıs’ta iç statükoyu korumaya an içmiş bir rant çevresi var. Bunların başında sendikalar geliyor. Sendikalarla siyasiler zaman zaman Türkiye’ye karşı iyi polis kötü polis rolü oynuyorlar. Böylece imza attıkları fakat uygulamak istemedikleri reformları bu sayede uygulamıyor, Türkiye’nin baskılarını da bu sayede atlatıyorlar.”
Arıklı, Türk dünyasında KKTC’nin tanınmamasının büyük sıkıntı olduğunu belirterek, “ ‘Bir Millet Yedi Devlet’ diyoruz ama 7 devletin içinde Türkiye’den sonra en yaşlı ve tecrübeli ülke olan KKTC’nin Türk Keneşi’nde bile temsil edilmemesinin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Artık kendimize yeni bir yol haritası çizmenin vakti geldi. Federasyon peşinde koşanları kendi hallerine bırakalım ama B Planı üzerinde yoğunlaşıp Kıbrıs Türkü’ne yeni alternatifler ve ufuklar sunalım" diye konuştu.
(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI
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