Ydp Başkanı Arıklı, Meclis Bürokratlarının Görevden Alınmasını Eleştirdi

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Meclis bürokratlarının görevden alınmasını eleştirdi.

Görevden alınan Meclis bürokratlarının, yıllardır bu görevi hakkıyla yerine getiren tarafsız, bilgili ve liyakatli kişilerden oluştuğunu kaydeden Arıklı, uzlaşmayla seçilen Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın bu bürokratları görevden alıp yerlerine CTP’ye yakınlığıyla bilinen bürokratları atama hak ve yetkisi olmadığını; bunun en azından etik değerlere aykırı olduğu görüşünü ifade etti.Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın başlangıçta bu kararnameleri imzalamayarak meseleye duyarlılık gösterdiğini öte yandan koalisyon ortaklarının Meclis Başkanlığı konusunda da ayrı bir anlaşma yaptıkları ve İç Tüzük değişikliği yaparak Hüseyin Angolemli’yi Meclis Başkanı yapma konusunda uzlaştıklarının ilan edildiğini kaydetti.

“Anlaşılan o ki, hükümetin CTP kanadı, tüzük değişikliği için Cumhurbaşkanı\'ndan önündeki kararnameyi imzalamasını talep etmiş, Angolemli’nin Meclis Başkanı olmasını arzu eden Cumhurbaşkanı da bu kararnameyi imzalamak durumunda kalmıştır” iddiasında bulunan Arıklı, şunları savundu:

“Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar Başbakan’ın ve Meclis Başkanı\'nın ısrarlarına dayanamayarak bu kararnameyi imzaladığını söylese de, yakında Meclis İç Tüzüğü\'nün değişikliği gündeme geldiğinde, yapılan kirli pazarlık daha iyi anlaşılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı\'nca imzalanan bu kararname, başta Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman’ın olduğu gibi Cumhurbaşkanı\'nın siciline de bir leke olarak geçecektir.”

(DOĞ/GÜL)