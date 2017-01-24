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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Ydp, Asgari Ücretin Tespit Edilmemesini Eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) asgari ücretin tespit edilmemesini eleştirerek, hükümeti, bu konuyu ötelemekle suçladı.

Ydp, Asgari Ücretin Tespit Edilmemesini Eleştirdi
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Lefkoşa, 24 Ocak 17 : Yeniden Doğuş Partisi (YDP) asgari ücretin tespit edilmemesini eleştirerek, hükümeti, bu konuyu ötelemekle suçladı.

YDP, asgari ücretle geçinen insanların maaşını insani bir seviyeye çıkarma çağrısında bulundu.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yazılı açıklamasında, asgari ücretlinin, bu ülkenin ezilen kesimi olduğunu ve artan döviz karşısında korumasız ve çaresiz olduğunu belirtti.

Rakamların asgari ücretlinin son 10 yılda yüzde 50’ye yakın fakirleştiğini gösterdiğini ifade eden Zaroğlu, hükümetin zamlarla halkın cebine el attığını savundu.

Zaroğlu, hükümet yetkilileriyle milletvekillerinin asgari ücretlinin halini anlamasını beklemediklerini kaydetti. Bertan Zaroğlu, milletvekillerinin aylık maaşının asgari ücretlinin aldığı maaşın 8 katı olduğuna dikkat çekti.

(ÖZ/FEZ)

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