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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Ydp, 27-28 Ocak Direnişinde Şehit Düşenler İçin Mesaj Yayımladı

Yeniden &nbsp;Doğuş Partisi, İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verilen mücadelede şehit düşenler için mesaj yayımladı.

Ydp, 27-28 Ocak Direnişinde Şehit Düşenler İçin Mesaj Yayımladı
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Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Yeniden  Doğuş Partisi, İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verilen mücadelede şehit düşenler için mesaj yayımladı.

YDP yayınladığı mesajda, İngiliz Sömürge İdaresi’ne karşı verilen mücadeleyi anlatarak, “27 Ocak günü Lefkoşa’da İngiliz Sömürge Yönetimi, “Ya Taksim Ya Ölüm” sloganlarından öte hiçbir kabahati olmayan Türk halkına karşı gösterdiği şiddetle dört kişinin ölümüne neden olması tam bir barbarlığın ürünü olmuştur. Kısaca İngiliz İki günde “7 canımızı” almıştır” dedi.

YDP, 27- 28 Ocak şehitlerine Allahtan rahmet de diledi.

(AK/HA)

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