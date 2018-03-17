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YDP YARIN 2. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINI YAPIYOR

YDP yarın 2. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 11.00’de yer alacak kurultayda parti genel başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun seçimi yapılacak.

YDP YARIN 2. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINI YAPIYOR

YDP yarın 2. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 11.00’de yer alacak kurultayda parti genel başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun seçimi yapılacak.

17 Mart 2018 Cumartesi 15:59
YDP YARIN 2. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINI YAPIYOR
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YDP YARIN 2. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYINI YAPIYOR

YDP yarın 2. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphanesi’nde saat 11.00’de yer alacak kurultayda parti genel başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun seçimi yapılacak.            
YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurultayda bazı tüzük maddelerinde de değişiklikler yapılacak.
Bu arada YDP’ye katılımların devam ettiği de belirtilen açıklamada, YDP’ye düzenlenen törenle 34  kişinin üye olduğu, YDP Genel Başkan Erhan Arıklı’nın törende yaptığı konuşmada, YDP’nin her geçen gün büyüdüğünü söyleyerek, bunun sorumluluklarını artırdığını belirttiği kaydedildi. 
Arıklı; “Yarın kurultayımızı yapacağız. Parti kadrolarımızı genişletip büyüyeceğiz.  Yıl sonuna kadar 10 bin üye sayısına ulaşmayı kendimize hedef koyduk. YDP her kesimden ve her düşünceden insana kapısını açmış merkezin tam ortasındaki bir partidir. KKTC’ye inanan ve Anavatan’a bağlı olan herkese kapımız açıktır” dedi.

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