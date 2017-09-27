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27 Eylül 2017 Çarşamba 11:03

YDP: “Ya Zammı Geri Alın Ya Da Üreticinin Zararını Tazmin Edin”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetin arpaya yaptığı zammın hem üreticiyi zora sokacağını hem de yem dahil birçok alanda zamma neden olacağını savunarak, hükümete “ya arpa zammını geri alın ya da üreticinin zararını tazmin edin” çağrısında bulundu.

YDP: 'Ya Zammı Geri Alın Ya Da Üreticinin Zararını Tazmin Edin”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetin arpaya yaptığı zammın hem üreticiyi zora sokacağını hem de yem dahil birçok alanda zamma neden olacağını savunarak, hükümete “ya arpa zammını geri alın ya da üreticinin zararını tazmin edin” çağrısında bulundu.

YDP, yazılı açıklamasında, hükümetin tarımla ilgili politikasını eleştirerek,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı, hayvan üreticilerini ve tüketicileri koruyacak tedbirler almaya davet etti.

YDP şu değerlendirmede de bulundu:

“11 kuruş zamlı verilecek arpa nedeniyle çiftçi ve hayvancı büyük oranda zarara girecek. Hükümet bu konudaki zararı karşılamak için ya sübvansiyon yapmalı ya da teşvikleri artırmalıdır. Öte yandan küçükbaş hayvan üretimini geliştirmek adına dışarıdan damızlık koç getirilmesini de anlamak mümkün değildir. Tarım Bakanlığı bu konuda samimiyse bir yılda 2 kez doğum yapan ve her defasında 3- 4 kuzu veren koyun cinslerini ülkeye getirmeli,  bu hayvanları suni tohumlamayla çoğaltılarak küçükbaş hayvan üreticisine dağıtmalıdır.”

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