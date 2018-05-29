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YDP: “Vatandaşlığı iptal edilenler partimize başvursun…”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, vatandaşlığı iptal edilenleri, YDP’ye başvurmaya çağırdı.

YDP: “Vatandaşlığı iptal edilenler partimize başvursun…”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, vatandaşlığı iptal edilenleri, YDP’ye başvurmaya çağırdı.

29 Mayıs 2018 Salı 15:12
YDP: “Vatandaşlığı iptal edilenler partimize başvursun…”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, vatandaşlığı iptal edilenleri, YDP’ye başvurmaya çağırdı.
Zaroğlu konuyla ilgili yazılı açıklamasında vatandaşlığı iptal edilen 174 kişi için mahkemeye başvuracaklarını belirtti.
Açıklamasında “Mevcut koalisyon Hükümetinin iptal ettiği vatandaşlık konusu hukuka aykırı bir şekilde yapılmış vicdanları kanatan bir yara haline gelmiştir” ifadelerine yer veren Zaroğlu şöyle devam etti:
“Ben yaptım oldu mantığı ile yapılan bu işlemden mağdur olan kişilerin arasında Kök Kıbrıslı kişilerin bile olması, iptal işleminin ciddi bir araştırma yapılmadan rastgele yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Öyle ki,  15-20 senden beri ülkemizde bulunan eşi ve çocukları vatandaş olan kişilerin bile vatandaşlığı iptal edilmiştir. 

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Anayasa ve yasalar vatandaşlık işlemlerinin hangi şartlarda geri alınıp, iptal edilebileceğini yahut düşürülebileceğini gayet açık ortaya koymaktadır. 
Dün Meclis kürsüsünde de dile getirdiğimiz gibi, Bu yapılan ne hukuki ne de vicdanidir. Bu sebeple YDP olarak vatandaşlığı iptal edilen 174 kişinin hakkını aramak için yasal yollara başvurmaya karar vermiş bulunmaktayız. Vatandaşlığı iptal edilen kişilerin bize başvurmasını halinde Hukukçularımız en kısa zamanda bu konuda yasal girişimlerde bulunacaklardır.
Vatandaşlık konusunun ortak akılla bir devlet politikası haline getirilmeli ve siyasilerin etkisinden kurtulmalıdır.”
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 22:20
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