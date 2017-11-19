YDP TÜZÜK KONGRESİNİ YAPTI



Kurultayda bir konuşma yapan Genel Başkan Erhan Arıklı, bu Kongrede Tüzük değişikliği yaparak Aday belirlemede istisnai madde koyacaklarını belirtti ve şunları söyledi; “Hem tüzüğümüz hem Siyasi Partiler Kanunu aday belirlemeyi Üyelere bırakıyor. Biz de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyoruz. Ne var ki yeni kurulan bir parti olarak bir defaya mahsus olarak aday belirleme yetkisini Parti Meclisine almak istiyoruz. YSK dan bu konuda bir anlayış bekliyoruz. Yeni kurulan bir partiyiz ve bizim gibi yeni kurulan bir başka parti bu hakkı bir defaya mahsus kullandı. Biz de aynı gerekçelerle bu hakkı kullanma arzusundayız”Partilerine şu ana kadar 73 aday adayının müracaat ettiğini, bunlardan 10 tanesinin adaylığının istişare ile geri çektiğini söyleyen Arıklı; “Şu anda 63 Adayımız var. Bu 63 adayın 17 tanesi hanım. 18 adayımız ise Kök Kıbrıslı kardeşlerimizden oluşuyor. Bu sayı birlik ve beraberliğin teminatının YDP olduğunu bile göstermeye yeter” dedi.Kurultayda Bülent Fevzioğlunun güftesini yaptığı, Ayhan Başkal’ın seslendirdiği Parti Marşı ile KKTC marşı da dinlendi ve ayakta alkışlanarak kabul edildi.YDP Salı günü akşam Parti Meclisini toplayarak aday adaylarını ve sırasını belirleyecek.