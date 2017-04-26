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26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Ydp Tc Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut’u Kınadı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC’nin Türkiye’nin bir vilayeti olduğu iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u kınadı.

Ydp Tc Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut'u Kınadı
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP), KKTC’nin Türkiye’nin bir vilayeti olduğu iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’u kınadı.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer, yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC, Türkiye Cumhuriyeti’nden sonra en yaşlı Türk devletidir. Bu devletin 42 yıl sonra dahi Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik desteği ile ayakta durması, bu devleti yönetenlerin ayıbı olduğu kadar, bu çarpık ekonomik sistemin kurulmasına ve yaşatılmasına sebep olan Türkiye Cumhuriyeti yöneticilerinin de suçudur” iddiasında bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti yöneticileri KKTC’deki bu sağlıksız ekonomik yapıyı sorgularken kendilerinin de sorumluluğunu itiraf etme gibi bir yükümlükleri vardır” diyen Sencer, YDP’nin KKTC’yi 3 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik desteğine ihtiyaç kalmadan ayakta durabilecek bir ekonomik yapıya kavuşturma iddiası bulunduğunu belirtti.

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Ydp Tc Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut’u Kınadı
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