"YDP Seçim Harcamalarını Açıkladı: “90 Bin 432 TL“

BAŞKAN YARDIMCISI KAYA: “PARTİMİZ SEÇİMDE 90 BİN 432 TL HARCAMA YAPTI”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, YDP’nin 24 Haziran yerel seçimlerinde toplam 90 bin 432 TL harcama yaptığını açıkladı.
Harcamaların 60 bin TL’sinin bağışlardan, 30 bin 432 TL’sinin ise parti bütçesinden karşılandığını belirten Kaya “Mütevazi bir bütçe ile girdiğimiz bu seçimlerden üçüncü parti olarak çıkmış olmak bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.
Son Güncelleme: 25.06.2018 19:40