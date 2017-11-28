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28 Kasım 2017 Salı 10:45

YDP SEÇİM BİLDİRGESİNİ GÖRÜŞTÜ

YDP SEÇİM BİLDİRGESİNİ GÖRÜŞTÜ
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YDP GENEL BAŞKANI ARIKLI; “SEÇİM BİLDİRGEMİZ EN İYİ REÇETE”

 Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) erken genel seçim için adaylarını belirledikten sonra, adayların seçim bildirgesini tartışmak amacıyla Girne-Boğaz’daki Parti Okulu’nda bir araya geldiği bildirildi.


YDP’den yapılan açıklamaya göre, Yrd. Doç Dr. Hande Erol’un “Seçim Çalışmalarında Sosyal Medya” konulu sunumundan sonra söz alan Genel Başkan Erhan Arıklı; “Bu seçim bildirgemiz, KKTC’nin kronikleşmiş sorunlarını çözecek en iyi reçetedir” dedi.

Bazı fikir ve projelerinin başka partileri etkilediğini ve başka partilerce de benimsendiğini görmekten mutlu olduklarını ifade eden Arıklı, YDP’nin Kıbrıs Türk halkının özlediği ve beklediği yönetim anlayışı için iktidara yürüdüğünü savundu.

Yapılan veya yapılacak anketlerin zaman zaman gerçeği yansıtmayacağına işaret eden Arıklı, “Biz sokaktayız. Halkın ne istediğini görüyor ve biliyoruz. Kıbrıs Türk halkı; hizmet bekliyor. Kıbrıs Türk halkı, eşitlik bekliyor. Bizler, bu eşitliği sağlayacak tek adresiz” diye konuştu.

Türkiye ile imzalanan ekonomik programlara sadık kalınacağını da söyleyen Arıklı, Kıbrıs Türk halkı ne istiyorsa onun altına imza atacaklarını, ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmanın adımlarını atacaklarını ve attıkları imzalara sahip çıkacaklarını belirtti.

Toplantıda daha sonra AR-GE sorumlusu Arzu Pürtül, YDP’li milletvekili adaylarına Seçim Bildirgesi’nin ilk bölümünü anlattı. Adayların da katkılarıyla hazırlanan seçim bildirgesinin bugün de tartışılmaya devam edeceği kaydedildi. 
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