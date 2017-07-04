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04 Temmuz 2017 Salı 11:01

YDP: ”Sayın Bütükelçi Kanbay’ı Rahat Bırakın”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın sosyal medyadan yaptığı bir yorumun “siyasi kriz haline getirilmeye çalışıldığını” belirterek, ” Sayın Büyükelçi Kanbay’ı rahat bırakın” dedi.

YDP: ”Sayın Bütükelçi Kanbay'ı Rahat Bırakın”
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 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın sosyal medyadan yaptığı bir yorumun “siyasi kriz haline getirilmeye çalışıldığını” belirterek, ” Sayın Büyükelçi Kanbay’ı rahat bırakın” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay yaptığı yazılı açıklamada, “Ne var ki, hiç kimse Sayın Büyükelçi’ye yaptığı yorumun yanlış olduğunu söyleyememektedir. Buna rağmen bazı kesimler kabaran ırkçılık duyguları ile sosyal medyadan Sayın Büyükelçi’ye hakaretler yağdırmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

Bay, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün, KKTC tarafının ayak sürmesi ve söz verdiği reformları zamanında yapmaması nedeni ile bir türlü uygulanamamakta olduğunu,  bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yapılan mali yardımlarda aksamalar olduğunu  ileri sürdü.

Bu sebeple hükümetin maaşları ödemek için sürekli iç borçlanmaya gitmekte ve yüksek faizle bankalardan para almakta olduğunu  iddia eden Bay,  “Sıkıştığı hemen her konuda Türkiye Cumhuriyeti’nin ve dolayısı ile Büyükelçiliğin kapısını çalan hükümet, altında imzası bulunan ekonomik protokoldeki sözleri yerine getirmediği için özür dileyecek yerde, Sayın Büyükelçi’nin sosyal medyada yaptığı bir yorumu siyasi kriz haline getirmeye çalışmaktadır” dedi.

“Büyükelçi, sosyal medyadan paylaştığı mesajında herkesin  kafasından geçenlere tercüman oldu” diyen Bay, Büyükelçi Kanbay’ın kullandığı dilin  “son derece naif”,  üslubunun ise “son derece diplomatik” olduğunu vurguladı.

Bay,  Büyükelçi'yi konuştuğu için eleştirmek yerine, işaret ettiği yanlışları düzeltmek için gayret gösterilmesi gerektiğini belirterek,  Kanbay’ın aslında müstesna makam gereği ve mümtaz kişiliği sebebiyle  aslında Türkiye- KKTC ilişkilerinde gelinen noktayı nezaket kuralları çerçevesinde ima etmekte olduğunu kaydetti.

Bay, “ Sayın Büyükelçi’nin yaptığı son derece masum bir paylaşımı bahane ederek,O'nun şahsında Türkiye’ye hakarete varan ölçüde tepki gösterenleri ve buna zemin hazırlayan perde gerisindeki art niyetli kesimleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

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