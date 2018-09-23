Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Paşaköy’de açık hava toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Mağusa ilçe başkanlığına aday olan Mehdi Uysal, Kaygusuz Karaca, Arif Zeren ve Mahmut Hayta kendilerini tanıttı ve niçin aday olduklarını açıkladı.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre toplantıda konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz İlçe kongrelerinden sonra sandık bazında örgütlenme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek , 7 Ocak’ta sandıklarda görevlileri olmadığı için yüzlerce hatta binlerce oylarının iptal edildiğini iddia etti.

Bazı sandıklarda 35- 40 oylarının iptal edildiğini ileri süren Büyükuyılmaz, “O iptaller olmasaydı bugün parlamentoda milletvekili sayısı farklı olacak, belki de ülkenin kaderi değişecekti. Bu sebepten dolayı bir daha aynı oyuna gelmemek için tüm gücümüzle çalışıyor, hazırlık yapıyoruz. Tek bir oyumuzu bile yakmalarına müsaade etmeyeceğiz. YDP’yi Hükümeti kuran parti haline getirmek, boynumuzun borcu" dedi.

Çok adaylı seçimlerin demokrasi kültürünü artıracağını ifade eden Büyükyılmaz, Mağusa'da şimdilik 4 adayın tartışmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Büyükyılmaz; " Biz Genel Merkez olarak diğer ilçelerde de çok adayın yarışmasını teşvik ediyoruz. Tatlı rekabet partiye hareket kazandıracaktır. Mağusayı bu açıdan tebrik ediyorum. Kaybedenin olmayacağı böylesi yarışlar bizleri mutlu eder" diye konuştu.

Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kaya, Mustafa Ulaş ve Azer Özkan da birer konuşma yaptılar.