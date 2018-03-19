YDP'nin yeni parti meclisi üyeleri belirlendi...

Dün 18 Mart 2018 Pazar günü Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane Salonunda yapılan Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yedek Liste, 10 Kişilik Genel Başkan Kontenjanı, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu.
YDP Parti Meclisi Üye Listesi: 1. Turan Büyükyılmaz 2. Enver Öztürk 3. Ahmet Çakır 4. Sinem Tip 5. Mustafa Ulaş 6. Azer Özkan 7. Emre Dalgıç 8. Bayram Özel 9. Fecriye Yönder 10. İlter Ömeroğlu 11. Bülent Fevzioğlu 12. Şeyda Yılmaz Luckinger 13. Mahmut Hayta 14. Mehmet Kelebek 15. Rakkate Fatı 16. Ayhan Demir 17. Bünyamin Öztürk 18. Mehmet Ünal Bay 19. Sunalp Derviş Sencer 20. Okan Erdemsiz 21. Güldem Akdağ 22. Ahmet Bayırlı 23. Derin Okçelen 24. Yıldız Altuntaş 25. Gültekin Ben 26. Nejla Gazı 27. İsmet İlkhan 28. Ahmet Dinç 29. Ejder Aslanbaba 30. Sebahattin Alıcı 31. Gökhan Saraç 32. Ekrem Kaya 33. Eyyüp Çatalkaya 34. Kadir Yel 35. Ayhan Arıklı 36. Mesut Ayar 37. Halil Şiranlı 38. Kadir Çelik 39. Necati Demir 40. Mehmet Yavuz Ekmekçi 41. Mehmet Fahri Çopurdur 42. İdris Karademir 43. Nurettin Yeşilyüz 44. Süleyman Yıldız 45. Zeki İnik 46. Mehmet İneci 47. Muhittin Kara 48. Arif Zeren 49. Orhan Hunç 50. Bülent Kaya 51. Mustafa Kalkan 52. Ahmet Reyhanlı 53. Naci Düzenli 54. Alican Demirdöven 55. Mehdi Uysal 56. Hasan Hüseyin Tatlı 57. Mehmet Sevinç 58. Yılmaz Gündoğdu 59. Kerim Çetiner 60. Ahmet Beyazyüz 61. Selahattin Akyüz 62. Tanju Genç 63. Muhittin Bolat 64. İsmail Beyoğlu 65. İ. Kemal Altuncuoğlu 66. Mehmet Sevin 67. Tansel Ersözer 68. Ersin Çağlayan 69. Fevzi Özbayrak 70. Dinçer Çakıcı 71. Cumhur Baloğlu 72. Zehra Önder 73. Servet Karabacak 74. Nadir Kılgın 75. Aşkar Ateş 76. Dudu Kuyucuoğuları 77. Ahmet Deliveli 78. Bekir Bolatcan 79. Mustafa Tat 80. Rahmi Sarı 81. Arife Karal Pul 82. Tamer Karakaşlı 83. Cuma Sevrim 84. Gökhan Hançer 85. Ümit Deniziçi Uluköksal 86. Mehmet Tunçtürk 87. Abdülkadir Oğuz Yiğit 88. Şekip Hatay 89. Aziz Parlak 90. Ahmet Gezici 91. Ramazan Karal 92. Hamdo Şanverdi 93. İbrahim Kaya 94. Hasan Çelik 95. Mehmet Karakaş 96. İbrahim Özşen 97. Hıdır Dinlemez 98. İsmail Eker 99. Orhan Düzce 100. Emre Kaya
GENEL BAŞKAN KONTENJAN 1. Zeki Yılmaz 2. Serkan Karal 3. AdemKüçükandaç 4. Musa Suiçmez 5. Mustafa Soylu 6. Mehmet Sağlam 7. Yakup Tek 8. Ali Kemal Baş 9. Naci Karaoğlan 10. Mustafa İspiroğlu
DENETLEME KURULU ASİL LİSTESİ 1. Şükrü Güçlü 2. Reyhan Özhan 3. Metin Şahan
DENETLEME YEDEK LİSTESİ 1. İlter Sarıoğlu 2. Erkan Arıklı 3. Haciali Özdemir
DİSİPLİN KURULU ASİL LİSTESİ 1. Yücel Uzgöker 2. Ayfer Altuncuoğlu 3. Sultan Elal 4. Serdar Akbaş 5. Özcan Çiçek
DİSİPLİN KURULU YEDEK LİSTESİ 1. Hüseyin Aysen 2. Abdülkadir İkinci 3. Özel Hallaç
PARTİ MECLİSİ YEDEK LİSTESİ 1. Oktay Güney 2. Ali Suiçmez 3. Mustafa Evleksiz 4. Aynur Aydınlı 5. Ece Özyay 6. Fatih Suiçmez 7. Kerim Çetiner 8. Remzi tanık 9. Tolga Arıklı 10. Ahmet Bayırlı 11. Esra Tahir 12. Ahmet Kurt 13. Emine Kumaş 14. Nuriye Alıcı 15. Naz Acar