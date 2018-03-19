YDP'nin yeni parti meclisi üyeleri belirlendi...

Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100Yeniden Doğuş Partisinin 2. Olağanüstü Kongresinde 100 kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yedek Liste, 10 Kişilik Genel Başkan Kontenjanı, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu. kişilik Parti Meclisi, 15 kişilik Yedek Liste, 10 Kişilik Genel Başkan Kontenjanı, Disiplin ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üye listeleri belli oldu.