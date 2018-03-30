Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115367
ALTIN
168.258
DOLAR
3.9488
STERLİN
5.5444
EURO
4.8679
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
Sanal Kumardan 7 tutuklu
Sanal Kumardan 7 tutuklu
GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...2 TUTUKLU
GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU...2...
SINIR KAPISINDAN GEÇEN RUM KAYIP
SINIR KAPISINDAN GEÇEN RUM KAYIP
banner256

YDP'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ TURAN BÜYÜKYILMAZ

YDP'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ TURAN BÜYÜKYILMAZ

30 Mart 2018 Cuma 12:55
YDP'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ TURAN BÜYÜKYILMAZ
banner238

YDP PARTİ MECLİSİ, MYK VE GENEL SEKRETERİ BELİRLEDİ

 Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) Genel Sekreterliğe, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile yarışan Turan Büyükyılmaz seçildi. 

YDP'nin 18 Mart'taki 2. Olağanüstü Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, Genel Sekreter ve 17 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Parti Meclisi (PM) dün akşam Girne Boğaz’daki parti okulunda toplandı.

106 PM ÜYESİNİN 56'SININ OYUYLA

Genel sekreterlik için Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz yarıştı. Oylamada 106 PM üyesinden 56’sının oyunu alan Turan Büyükyılmaz YDP’nin yeni Genel Sekreteri oldu.
Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta kazanan ya da kaybeden olmayacak. Tek kazanan parti olacak” dedi.
Arıklı, Yeni Genel Sekreter’in yıl sonuna kadar üye sayısını 7 bin 500 e ulaştırmak zorunda olduğunu ve yıl sonunda Genel Sekreterin performansını PM’nin değerlendireceğini kaydetti.
Seçimi kazanan Turan Büyükyılmaz, üstlendiği görevin sorumluluğunu bildiğini söyleyerek “Bertan Zaroğlu döneminde bu parti, Meclis’te temsil edilme başarısını gösterdi. Benim dönemimde ise ülke sathında örgütlenecek ve iktidar yolu açılacak” dedi.
YDP’de 58 aday arasından seçilen 17 kişilik yeni MYK’ya giren isimler şöyle:
Lefkoşa:1) Enver Öztürk 2) Ayhan Arıklı 3) Emre Dalgıç 4) Kadir Yel 5) İsmail Eker
Gazimağusa: 1) Rakkate Fatı 2)Ayhan Demir 3) İlter Ömeroğlu 4) Eyüp Çatalkaya
Girne: 1) Okan Erdemsiz 2) Serkan Kara 3) Orhan Hunç
İskele: 1) Bekir Bolatcan 2) İsmet İlkhan
Güzelyurt: 1) Gökhan Saraç 2) Zeki İnik
Lefke: Adem Küçükandaç
YDP Tüzüğü’ne göre, MYK 25 kişiden oluşuyor. 17 üye Parti Meclisi tarafından seçilirken, 6 üye Genel Başkan Yardımcıları arasından Genel Başkan tarafından atanıyor. Genel Başkan ve Genel Sekreter ise doğal üye olarak MYK’da yer alıyor.
YDP MYK üyelerinin bu akşam toplanarak yerel seçimleri değerlendireceği de açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Bertan ZaroğluTuran BüyükyılmazYDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de motosiklet kazası!
Girne’de motosiklet kazası!
Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak
Starbucks, California’da kahve ürünlerine ‘kanser uyarısı’ koyacak
Zeytinlik Koruma İnisiyatifi eylem düzenliyor
Zeytinlik Koruma İnisiyatifi eylem düzenliyor
Bu yolları kullanacak olanlar dikkat!
Bu yolları kullanacak olanlar dikkat!
AKINCI: “CESARET DEĞİL, NİYET VE İRADEYE İHTİYAÇ VAR”
AKINCI: “CESARET DEĞİL, NİYET VE İRADEYE İHTİYAÇ VAR”
YERLİ ÜRÜN KAPYA VE ÇARLİSTON BİBERDE KALINTI TESPİT EDİLDİ
YERLİ ÜRÜN KAPYA VE ÇARLİSTON BİBERDE KALINTI TESPİT EDİLDİ
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞİYOR
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH, PAZARTESİ TEKKE BAHÇESİ ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLECEK
ŞEHİT İHSAN GÜVEN SALİH, PAZARTESİ TEKKE BAHÇESİ ŞEHİTLİĞİ’NE DEFNEDİLECEK
YARIN VE PAZAR GÜNÜ MERKEZİ CEZAEVİ’NDE DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
YARIN VE PAZAR GÜNÜ MERKEZİ CEZAEVİ’NDE DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
ORGANİK TARIM YASA TASARISI KOMİTEDE
ORGANİK TARIM YASA TASARISI KOMİTEDE

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim