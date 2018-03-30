YDP'NİN YENİ GENEL SEKRETERİ TURAN BÜYÜKYILMAZ

YDP PARTİ MECLİSİ, MYK VE GENEL SEKRETERİ BELİRLEDİ

Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) Genel Sekreterliğe, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile yarışan Turan Büyükyılmaz seçildi.

YDP'nin 18 Mart'taki 2. Olağanüstü Kongresi'nde seçilen Parti Meclisi, Genel Sekreter ve 17 kişilik yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) belirledi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, YDP Parti Meclisi (PM) dün akşam Girne Boğaz’daki parti okulunda toplandı.

106 PM ÜYESİNİN 56'SININ OYUYLA

Genel sekreterlik için Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz yarıştı. Oylamada 106 PM üyesinden 56’sının oyunu alan Turan Büyükyılmaz YDP’nin yeni Genel Sekreteri oldu.

Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta kazanan ya da kaybeden olmayacak. Tek kazanan parti olacak” dedi.

Arıklı, Yeni Genel Sekreter’in yıl sonuna kadar üye sayısını 7 bin 500 e ulaştırmak zorunda olduğunu ve yıl sonunda Genel Sekreterin performansını PM’nin değerlendireceğini kaydetti.

Seçimi kazanan Turan Büyükyılmaz, üstlendiği görevin sorumluluğunu bildiğini söyleyerek “Bertan Zaroğlu döneminde bu parti, Meclis’te temsil edilme başarısını gösterdi. Benim dönemimde ise ülke sathında örgütlenecek ve iktidar yolu açılacak” dedi.

YDP’de 58 aday arasından seçilen 17 kişilik yeni MYK’ya giren isimler şöyle:

Lefkoşa:1) Enver Öztürk 2) Ayhan Arıklı 3) Emre Dalgıç 4) Kadir Yel 5) İsmail Eker

Gazimağusa: 1) Rakkate Fatı 2)Ayhan Demir 3) İlter Ömeroğlu 4) Eyüp Çatalkaya

Girne: 1) Okan Erdemsiz 2) Serkan Kara 3) Orhan Hunç

İskele: 1) Bekir Bolatcan 2) İsmet İlkhan

Güzelyurt: 1) Gökhan Saraç 2) Zeki İnik

Lefke: Adem Küçükandaç

YDP Tüzüğü’ne göre, MYK 25 kişiden oluşuyor. 17 üye Parti Meclisi tarafından seçilirken, 6 üye Genel Başkan Yardımcıları arasından Genel Başkan tarafından atanıyor. Genel Başkan ve Genel Sekreter ise doğal üye olarak MYK’da yer alıyor.

YDP MYK üyelerinin bu akşam toplanarak yerel seçimleri değerlendireceği de açıklandı.