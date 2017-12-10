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YDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZELYURT VE GİRNE’DE HALKLA BULUŞTU

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili adayları Güzelyurt ve Girne’de halkla buluştu.

YDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZELYURT VE GİRNE’DE HALKLA BULUŞTU

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili adayları Güzelyurt ve Girne’de halkla buluştu.

10 Aralık 2017 Pazar 11:52
YDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZELYURT VE GİRNE’DE HALKLA BULUŞTU
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YDP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜZELYURT VE GİRNE’DE HALKLA BULUŞTU

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili adayları Güzelyurt ve Girne’de halkla buluştu.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güzelyurt’ta çarşı ve pazarı dolaşan Milletvekili adayları esnafın ve halkın sorunlarını dinledi ve onlara iktidara gelmeleri halinde gerçekleştirecekleri icraatları anlattı.

Güzelyurt’ta halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı geçmiş hükümetleri eleştirdi, ülkenin ve halkın düşünülmediğini savundu.

Kayalar ve Sadrazam köylerinde konuşan Genel Başkan yardımcısı Turan Büyükyılmaz, Mehmet Ünal Bay, Sunalp Derviş Sencer ise ülkenin kronikleşmiş sorunlarına dikkat çekerek YDP’nin iktidar olması halinde bu sorunları çözmek için gerçekleştirecekleri icraatlardan bahsetti.

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