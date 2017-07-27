YDP: “Maraş Açılımına Destek Verdiğimiz Gibi Maronitlerin Köylerine Dönmelerine De Destek Veriyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Maraş’ın açılmasını ve Maronit’lerin evlerine geri dönmelerini desteklediklerini ifade etti.

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Maraş’ın açılmasını ve Maronit’lerin evlerine geri dönmelerini desteklediklerini ifade etti.

YDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Parti Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz , Bafa köyünü ziyaretinde köylüler ile yaptığı toplantıda, gündemde Maraş’in açılması tartışmalarının bulunduğunu, Devlet Kurumlarının ortaklaşa yaptığı toplantıda Maraş açılımına zemin hazırlamak maksadı ile Maronitlerin köylerine dönmesi kararı alındığını iddia etti.

Büyükyılmaz; “Biz Maraş açılımına destek verdiğimiz gibi Maronitlerin köylerine dönmelerine de destek veriyoruz” dedi.

Bir çözüm halinde insanların evlerinden çıkarılmalarını istemediklerini kaydeden Büyükyılmaz,

“Mülkiyet meselesinin global mal mülk takası, toprak iadesi ve tazminatlarla çözülmesini istiyoruz. İnsanlar yeniden göçmen durumuna düşürülmesin diyoruz. Maronitlerin köylerine dönüşü de Maraş’ın açılması da bu tezimize uygun eylemlerdir” dedi.

İskele İlçe Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmet İlkhan da, İskele bölgesi ile ilgili öngörülerini anlattı.

İlkhan, Karpaz’la ilgili projelerinin bitmek üzere olduğunu, projede Bafra Turizm Bölgesi’nin önemli bir yer tuttuğunu, bölgedeki otellerin yiyecek ve içecek ihtiyacının bir bölümünün bölge insanı tarafından karşılanacak olması durumunda binlerce bölge insanının refaha kavuşacağına inandığını, ancak Hükümetin otellere her şeylerini dışarıdan getirme imkanı verdiğini savundu.