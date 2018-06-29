YDP Lefkoşa’da Moral Gecesi Düzenledi!



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Lefkoşa’da Elysium Park’ta YDP belediye meclis üyesi adaylarının katılımı ile moral gecesi düzenledi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, moral gecesinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, YDP’nin emin adımlarla iktidara yürüdüğünü söyleyerek, “Biz şu anda üçüncü partiyiz. İlk seçimde Meclise girdik, ikinci seçimde üçüncü parti olduk. Üçüncü seçimimizde iktidar partisi olacağız ve bu ülkeye hak ettiği refahı, mutluluğu ve huzuru getireceğiz” dedi.

Gecede konuşan Lefkoşa Milletvekili ve YDP Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, YDP’nin her geçen gün büyüdüğünü ve kurumsallaştığını söyledi.

Zaroğlu, “2 milletvekili ile başladık, 20 milletvekilini hedefliyoruz. Bu ülkenin kaderi YDP’dir” dedi.

Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz ise YDP’nin her şeye rağmen büyüdüğünü ve rakip partileri korkuttuğunu söyleyerek, “Bu Bizans oyunlarına karnımız tok. Bizim üzerimize oynanan oyunları boşa çıkaracak gücümüz de var, tecrübemiz de var. Kimsenin bu partiden kopmasını veya koparılmasını istemeyiz elbette, ama herkeste bilmeli ki bu parti artık kişilerin değil, kitlelerin partisidir” dedi.

Genel Başkan Erhan Arıklı da, YDP’nin kurulduğu günden beri sokakta olduğunu belirterek seçimlerde bunun karşılığının üçüncü parti olarak alındığını söyledi. Arıklı; “Üçüncü parti olmak bizim için ara hedeftir. Ana hedef ilk genel seçimde hükümeti kuran parti olmaktır. Bunun yolu, kısa bir dinlenmeden sonra tekrar halkın içine girmekten geçiyor. Halk bizi bekliyor. Üye sayımızı 7 bin 500’e ulaştırın. 7 bin 500 üyeye sahip olacak YDP’ye Başbakanlığı getirmezsem gelin benim yakama yapışın” dedi.

YDP Pazartesi akşam saat 20.00’de de yerel seçimlerin değerlendirilmesi gündemi ile Genel Merkez’de toplanacak.

Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu ise pazartesi sabahı Cumhuriyet Meclisinde Parti yetkilileri ile birlikte “İptal Edilen 174 kişinin vatandaşlığı” konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

