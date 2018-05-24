YDP Lefkoşa Belediye Başkan Adayını Değiştirdi…Yeni Aday Mehmet Ünal Bay

YDP MYK’sı Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altuncuoğlu’nun yerine Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay’ı aday göstermeye karar verdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, dün akşam yapılan MYK toplantısından sonra konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı şunları söyledi:

“Kemal Altuncuoğlu çok değerli bir şahıs. Lefkoşa için heyecanı var, projeleri var. Ama bir türlü parti ile uyumlu çalışma ortamı oluşturulamadı. MYK’mız da dün akşam toplanarak konuyu değerlendirdi ve aday değişikliğine karar verdi.”



MEHMET ÜNAL BAY1947 Gaziantep doğumlu olan Mehmet Ünal Bay, basın- yayın yüksek okulu mezunudur. İşletmeci olan Mehmet Ünal Bay halen YDP Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.