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YDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altunoğlu seçildi...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nun aday gösterilmesini kararlaştırdı.

YDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altunoğlu seçildi...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nun aday gösterilmesini kararlaştırdı.

26 Nisan 2018 Perşembe 14:43
YDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altunoğlu seçildi...

YDP LEFKOŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLARAK ALTUNCUOĞLU’NU BELİRLEDİ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nun aday gösterilmesini kararlaştırdı. 

MYK toplantısında, Lefkoşa’nın dışında aday gösterilmemesine, hiçbir bölgede başka bir partili adaya destek verilmemesine, bazı bölgelerde bağımsız adayların desteklenmesine, kalan bölgelerde ise seçmenin serbest bırakılmasına karar verildi.

YDP MYK, ilk etapta Partinin destekleyebileceği bağımsız belediye başkan adaylarının durumunu da görüştü. Belirlenen adaylarla görüşmeler yapıp proje ve düşüncelerini incelemek üzere bir komite kuruldu. Bu komitenin raporundan sonra desteklenmesine karar verilen bağımsız belediye başkan adayları kamuoyuna ilan edilecek.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, “Belediyeler Reformu” yapılmadan gidilecek yerel seçimlerin ülkeye fayda getirmeyeceğini, sıkıntıların büyüyeceğini, birçok belediyenin maaş ödeyemez durumda olduğunu savundu. 

Arıklı, “Biz Meclis kürsüsünde ‘Gelin önce belediyelerde reform yapalım. Ondan sonra seçimlere gidelim. Gerekirse 6 parti Anayasayı değiştirerek seçimleri öteleyelim’ dedik. İktidar partileri bu teklifimizi kabul etti. Ama UBP kabul etmedi. Biz batık belediyelere başkan seçmeyi doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı. Arıklı şunları kaydetti: 

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“Türkiye’den gelen iki bakanın da bizim haklı olduğumuzu ve ‘Önce reform yapın. Sonra seçime gidin’ dediğini ama UBP’yi ikna edemediklerini biliyoruz. MYK’mız Lefkoşa’nın dışında başka bir bölgede aday çıkarmayı doğru bulmadı. Çünkü bu şartlarda Belediyeleri felaketten kurtarmanın mümkün olmadığı konusunda hemfikir olundu. Niye Lefkoşa derseniz? Lefkoşa ülkemizin metropol şehri. Reform yapılsa da yapılmasa da Lefkoşa Belediyesi yaşayacak. Yaşatılmalı. Biz bu göreve talibiz. Bu göreve talip olan başkan adayımız Kemal Altuncuoğlu’nun projeleri hepimizi heyecanlandırdı. Altuncuoğlu’nun sloganı her şeyi anlatmaya yeterli. O diyor ki: ‘ medeniyetler şehri Lefkoşa’yı yeniden yaratacağız.”


KEMAL ALTUNCUOĞLU KİMDİR? 

YDP açıklamasında Altuncuoğlu, şöyle tanıtıldı:

“1960 yılında Kıbrıs’a gelen Türk alayının din görevlisi olan Altuncuoğlu’nun babası burada evlendi. 1964 Nevşehir’de doğan Altuncuoğlu 10 günlükken Ada’ya geldi. Babasının görevi gereği çocukluğu Larnaka, Limasol ve Lefkoşa’da geçen Altuncuoğlu ilk ve ortaöğrenimini Lefkoşa’da tamamladı. Altuncuoğlu küçük yaşta ticari hayata atıldı. Halen KKTC Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği Başkanlığını yapan Altuncuoğlu yıllardan beri esnafın sorunlarının çözümü için çeşitli projeleri uygulamaya koydu. Surlariçindeki esnafın Lefkoşa dışındaki bir sanayi sitesine taşınması için hazırladığı projenin son safhaya geldiğini söyleyen Altuncuoğlu, bu proje ile Lefkoşa’nın hayat bulacağını savunuyor.”

 

Anahtar Kelimeler:
YDPLefkoşaBelediyeBAŞKANADAYI
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