YDP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Altunoğlu seçildi...

26 Nisan 2018 Perşembe 14:43
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK’sı dün akşam toplanarak, Lefkoşa Belediye Başkan adayı olarak Kemal Altuncuoğlu’nun aday gösterilmesini kararlaştırdı.
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