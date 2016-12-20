YDP: “KIBRIS TÜRK HALKI BAĞIMSIZ VE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ŞEHİTLERE BORÇLU”

Yeniden Doğuş Partisi, Kıbrıs Türk halkının bağımsız ve özgürlüğünü şehitlere borçlu olduğunu vurguladı.

21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımlanan mesajda, “Aziz şehitlerimizin hatırasına sahip çıkabilmek, özellikle de ülke gençliğimize milli ve manevi değerleri aktarabilmek her Türk insanının görevi olmalıdır” denildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de mesajında, Kıbrıs Türk halkının 21 Aralık’ta başlattığı mücadelenin “özgürlüğe götürecek kapıyı” araladığını kaydetti.

Arter, 21 Aralık 1963 ve sonrasında insanlık dışı saldırılara maruz kalan Kıbrıs Türk halkının “destansı bir direniş” gösterdiğini vurguladı.