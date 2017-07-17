YDP, Karpaz Emirnamesi’nin Kaldırılmasını İstedi

YDP İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz Emirnamesi ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla Yenierenköy’de düzenlenen toplantıya halkın rağbet etmediğini savunarak TC kökenlilerin YDP’ye meylettiğini gören iradenin yaklaşan seçim nedeniyle göz boyamak amacıyla emirnameyi gündemine aldığını savundu.

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