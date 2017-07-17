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17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:58

YDP, Karpaz Emirnamesi’nin Kaldırılmasını İstedi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Karpaz Emirnamesi’nin kaldırılması gerektiğini belirtti.

YDP, Karpaz Emirnamesi'nin Kaldırılmasını İstedi
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 Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Karpaz Emirnamesi’nin kaldırılması gerektiğini belirtti.

YDP İskele İlçe Başkanı İsmet İlkhan yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz Emirnamesi ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun katılımıyla Yenierenköy’de düzenlenen toplantıya halkın rağbet etmediğini savunarak TC kökenlilerin YDP’ye meylettiğini gören iradenin yaklaşan seçim nedeniyle göz boyamak amacıyla emirnameyi gündemine aldığını savundu.

İlkhan, “emirnamenin TC kökenlilerin kalkınmaması için konulduğunu,  halkın haklı talebinin yıllarca görmezden gelindiğini” ileri sürdü.

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