YDP: “kapılar ayrımcılığın nişanesi“

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yeni açılan sınır kapılarını “ayrımcılığın nişanesi” olarak değerlendirdi.

YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Mehdi Uysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, Derinya ve Aplıç kapıların açılmasına karşı olumsuz düşüncelerinin olamayacağı ancak Derinya kapısının açılmasının öncelikleri olmadığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Derinya kapısı Maraş`ın içinde açılıyor ve bölgemiz içinde. Ancak 15 bin KKTC`linin yaşadığı Maraş bölgesinde yaşayan insanların neredeyse tamamı o kapıyı kullanamayacak. Kendi topraklarında ikilemle her gün yüzleşecekse, aynı kimliği taşıyıp aynı havayı soluyacak ve aynı kapıda iki KKTC Türk`ü arasında fark yaratacaksa o kapı asla gündemimiz önceliğimiz olamaz. Ayrımcılığa ayrıştırmaya Kıbrıslı Türkleri bölmeye parçalamaya her zaman olduğu gibi bundan sonrada karşı duracağız.”