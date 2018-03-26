YDP KADIN KOLLARI LAPTA HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Lapta Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.



Partiden yapılan açıklamaya göre YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, yaşlılığın hayatın akışı içerisinde herkesin mukadder akıbeti olduğunu söyleyerek yaşlılara gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti.



Çiftçi, “Lapta'da temeli atılan huzurevi yıllardan beri ilgi bekliyor. Her gelen hükümet söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Bu projenin parası da ayrıldığı halde bir türlü gerçekleşmiyor. Yeni hükümetin bu konuda da sıkı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.