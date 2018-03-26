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YDP KADIN KOLLARI LAPTA HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

YDP KADIN KOLLARI LAPTA HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

26 Mart 2018 Pazartesi 10:05
YDP KADIN KOLLARI LAPTA HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ
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YDP KADIN KOLLARI LAPTA HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Lapta Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre YDP Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, yaşlılığın hayatın akışı içerisinde herkesin mukadder akıbeti olduğunu söyleyerek yaşlılara gereken önemin verilmesi gerektiğini belirtti. 

Çiftçi, “Lapta'da temeli atılan huzurevi yıllardan beri ilgi bekliyor. Her gelen hükümet söz veriyor ama sözünü tutmuyor. Bu projenin parası da ayrıldığı halde bir türlü gerçekleşmiyor. Yeni hükümetin bu konuda da  sıkı takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
YDP Kadın KollarıLAPTA HUZUREVİNurcan Çiftçi
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