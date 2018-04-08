YDP KADIN KOLLARI: “DEVLET KANSERE KARŞI ACİL ÖNLEM ALMALI”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Kadın Kolları Başkanı Nurcan Çiftçi, küçük bir ülke olmasına karşın KKTC’nin kanser hasatalığında ön sıralarda geldiğini belirterek, devletin kanser hastalığına karşı acil önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Çiftçi, Kanser Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Kalecik ve Teknecik santrallerinin filtresiz bacalarından çıkan dumanların insanları zehirlediğini, 1974 öncesinden kalma asbestli su borularının kansere davetiye çıkardığını belirtti.

Çiftçi, canlı hayatının rant uğruna hiçe sayıldığını, umursanmadığını, hükümetlerin de olup bitenlere göz yumduğunu, ancak insan hayatının bu kadar ucuz olmadığını kaydetti.