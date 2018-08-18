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YDP İskele’de Halka Açık Toplantı Gerçekleştirdi

ARIKLI: “ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN GELİP GEÇİCİ”

YDP İskele’de Halka Açık Toplantı Gerçekleştirdi

ARIKLI: “ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN GELİP GEÇİCİ”

18 Ağustos 2018 Cumartesi 09:24
YDP İskele’de Halka Açık Toplantı Gerçekleştirdi


ARIKLI: “ÜLKEDE YAŞANAN EKONOMİK KRİZİN GELİP GEÇİCİ”
“ACI REÇETE ŞART, ÖNCELİKLE ZENGİN VE REFAH İÇİNDE YAŞAYANLARA İÇİRİLMELİ”

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam İskelede halka açık toplantı gerçekleştirdi.
YDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede yaşanan ekonomik krizin gelip geçici olduğunu, hükümetin acil önlemler alarak piyasayı ve vatandaşı rahatlatması gerektiğini, bunu yaparken de kararlı olmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.
Her ekonomik krize giren ülkede yapıldığı gibi kendileri için de acı bir reçetenin şart olduğunu savunan Arıklı, “Bu acı reçeteyi öncelikle zengin ve refah içinde yaşayan kesimlere içirmek gerektiği” görüşünü ifade etti.
Hükümeti iyi niyetli olarak gördüklerini ve ek mesailer konusunda atacağı adımlara destek olacaklarını ifade eden Arıklı, bütçede ek mesailere ayrılan 140 milyon TL olduğunu, düzgün bir vardiya düzenlemesiyle bu ek mesaileri n büyük oranda ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.
Arıklı, bu 140 milyon liraya en az 2000 yeni genç insana istihdam yaratılabileceğini de belirtti.
Arıklı ekmek fiyatlarının zamlanmasını eleştirirken, dövizle kira ödemelerine yapılan düzenlemeye ise destek verdiklerini kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 18.08.2018 12:35
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