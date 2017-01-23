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23 Ocak 2017 Pazartesi 13:24

Ydp:” İskele Sosyal Sigortalar Dairesi Yıkılmayla Karşı Karşıya"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İskele Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Ydp:” İskele Sosyal Sigortalar Dairesi Yıkılmayla Karşı Karşıya"
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Lekoşa, 23 Ocak 17 (.) Yeniden Doğuş Partisi (YDP), İskele Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

YDP İskele İlçe başkanı İsmet İlkhan yaptığı yazılı açıklamada,  söz konusu binadaki durumun korkutucu boyutta olduğunu,  binanın kullanıma elverişli olmadığını ifade etti.

İlkhan, Çalışma Bakanı binayı yerinde incelemesine rağmen, çalışanlar durumu şikayet etmesine rağmen gereken adımların atılmadığını ileri sürdü.

İlkhan, çalışanların  da vatandaşların  da binaya girmeye korktuğunu, çökme tehlikesi olan binanın mühürlenmesi gerektiğini ifade etti.

(YIL/ÖK) FOTOĞRAFLI

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