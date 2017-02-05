Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Şubat 2017 Pazar 08:52

YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerini Ziyaret Etti

YDP, İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy Ve Sipahi Köylerini Ziyaret Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Yeni Doğuş Partisi (YDP) İskele, Pamuklu, Bafra, Yeşilköy ve Sipahi köylerini ziyaret etti.

YDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP heyeti gerçekleştirdiği ziyaretlerde, halkın sorunlarını dinleyip bölge ile ilgili projelerini anlattı.

ARIKLI: “BÖLGENİN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİRECEK TEK PARTİ, YDP”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Sipahi köyünde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, bölgenin makus talihini değiştirecek tek partinin YDP olduğunu savundu.

Az gelişmişliğin kader olmadığını ifade eden Arıklı, Hükümetin, Anavatan Türkiye’den gelen suyu toprak ile buluşturma konusuna en küçük bir çalışma bile yapmadığını; ‘Türkiye proje hazırlasın biz uygularız” dediğini iddia ederek, “iyi de, siz  Hükümet olarak ne iş yapıyorsunuz? Sadece maaş ödemekle Hükümet mi olunur?” dedi.

“Sürekli zam yaparak bütçeyi denkleştirmeye çalışan  Hükümetin taahütlerini yerine getirmediği için Türkiye tarafından da artık istenmediğini” ileri süren Arıklı, bunun kanıtı olarak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette önceden ayarlanmış randevusunun Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş tarafından iptal edilmesini gösterdi.

Arıklı konu ile ilgili şunları ifade etti:

“Protokollere imza atıp sonrada buna uymamak bu ülkede artık bir alışkanlık haline geldi. Ankara artık bu numaraları yutmuyor. Ya imzaladığın, taahüt ettiğin şeylerin arkasında  duracaksın. Ya da o koltukları daha fazla işgal etmeyeceksin. Bu Hükümet aralık ayı sonuna kadar Ankara’ya bazı reformları yapma konusunda taahütlerde bulunmuştu. Bu taahütler karşılığında bir miktar para da aldı. Ama sözünü tutmadı. Ankara Hükümete iki defa mektup yazdı. Taahütlerinizi  yerine getirmezseniz  para verilmeyecek dendi. Büyükelçi diplomatik bir dille uyardı. Hükümet yine üzerine almadı. ‘Vatan,  Millet, Sakarya’ edebiyatı yaparak Türkiye bu seferde parayı verir diye düşündüler. Ama  Türkiye son derece ciddi. ‘Beceremiyorsanız gidin, becerebilecek olanlar gelsin’ diyor. Bu daha açık nasıl söylensin ki”

SENCER: “POLİTİKACILAR BÖLGEYE BİLEREK YATIRIM YAPMADI”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer ise, politikacıların bu bölgeye bilerek yatırım yapmadığını, insanları mağdur ve muhtaç  durumda bırakıp kendilerinin el ve insafına mahkum ettiklerini savundu.

Bu durumun KKTC’ye yakışmadığını belirten Sencer; “bölge insanı doğum yerleri  farklı olduğu için kendilerine farklı muamele yapıldığını düşünüyor. Lefkoşa’da ayda 8-10 bin lira maaş alanlar da rahat koltuklarında oturup, bölgedeki çığlıklara kulaklarını kapatmış, ayrımcılık yapmayın diye nutuk atıyorlar. Gelin ve bu insanların ne düşündüğünü yerinde görün” ifadelerini kullandı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu
Yoldan Çıktı Yoldan Çıktı
Arapköy Ve Gazimağusa’da Yangın Arapköy Ve Gazimağusa’da Yangın
Feci Şekilde Can Verdi Feci Şekilde Can Verdi
İş Kazası Ölüm Getirdi ! İş Kazası Ölüm Getirdi !
Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde Yarın Anılıyor Dr. Burhan Nalbantoğlu 37’nci Ölüm Yıl Dönümünde...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Nami Ve Mavroyannis Londra’da Temaslarda Bulundu
Kıbrıslı Türk müzakereci Özdil Nami ile Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Londra’da Kıbrıs’ta...

Haberi Oku