YDP İle TBMM’den Bir Heyet Saray Otel’de Kahvaltılı Toplantıda Biraraya Geldi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) bir grup milletvekili Lefkoşa saray otelde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

YDP GENEL BAŞKANI ARIKLI: “12 OCAK SONRASI KKTC DİYE BİR DEVLET OLUR MU OLMAZ MI BİLEMEYİZ… MASADA RUM TARAFINA OLMAYACAK TAVİZLER VERİLMİŞTİR”

ÖZDAĞ: “KIBRIS’TA TÜRKLÜK BİR SAVAŞ KAYBETMİŞTİR, ŞİMDİ İMZALANACAK BİR ANLAŞMA BARIŞ ANLAŞMASI DEĞİL TESLİMİYET VE KIBRIS’IN GİRİTLEŞTİRİLMESİ VE RUM ADASI YAPILMASI ANLAŞMASI OLACAKTIR”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) bir grup milletvekili Lefkoşa saray otelde kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda KKTC’den bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yer alırken, YDP Genel Başkanı Erkan Arıklı ve TBMM’den bağımsız milletvekili Ümit Özdağ konuşma yaptı.

ARIKLI

Arıklı konuk heyete hitaben yaptığı konuşmada, 12 Ocak sonrası süreçte KKTC diye bir devletin olup olmayacağının dahi belli olmadığını savundu.

Kıbrıs konusundaki görüşmelerde birçok olmayacak tavizin verildiğini savunan Arıklı, içinden geçilen süreçte TC’nin çeşitli iç ve dış olaylarla meşgul edilmesinin de üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.

Arıklı,” şu an müzakere masasında Annan Planı’ndan daha kötü bir çözüm konuşulduğunu, bunun Kıbrıs’ta Türklüğün yok edilmesi yolunu açacağı” görüşünü savunarak, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “nüfus, iki kesimlilik, mülkiyet, dönüşümlü başkanlık, çapraz oy konularında tavizler verdiğini, Vakıf mallarının da Türk tarafının elinden kayıp gittiğini” iddia etti.

De facto nüfusun 380 bin olduğunu fakat müzakere masasında bunun 220 bine sınırlandığını söyleyen Arıklı, yurtdışından geri gelebilecek Kıbrıslı Türklerin de bulunduğunu belirtti ve nüfus konusunun acele bir şekilde kayıt altına alınmasını eleştirdi.

Mülkiyetle ilgili söz hakkının Rumlara bırakıldığını da savunan Arıklı, ülkede 500 bin tapunun var olduğunu ve insanların bu tür bir çözümde karşı karşıya geleceğinden, mahkemelerin açılacak davaları çözebilmek için yıllara ihtiyaç duyacağını ileri sürdü.

Yüzde 20 Rumun Türk egemenliğindeki bölgeye gelecek olmasının Adayı barut fıçısına çevireceğini ve iki kesimliliği sulandıracağını savunan Arıklı, “nüfusun 4’e 1’e sabitlendiği gibi dönüşümlü başkanlığın da 4 döneme 1 döneme getirmenin siyasi eşitlikle bağdaşmadığını” ifade etti.

Arıklı, çapraz oyun dönüşümlü başkanlık karşısında taviz olarak verildiğini de ileri sürerek, çapraz oy konusunu, Rum seçmenlerin her zaman kendi ideolojisine yakın Türk adaylara oy verecek olmasını eleştirdi.

Maraş başta olmak üzere çoğu mal ve arazinin Vakıf malı olduğunu da ifade eden Arıklı, bu malların masada gündeme getirilmediğini savunarak, “Vakıf malları elimizden kayıp gitmiştir, bunu her iki tarafta yapılan açıklamalardan anlıyoruz” şeklinde konuştu.

Cenevre’de Türk tarafının garantiler konusunda taviz vermemesi durumunda Rum tarafının masayı devireceği görüşünü kaydeden Arıklı, 1960 Anayasasının değişmez ve değişmesi teklif edilemez kurallarından birinin garantiler olduğunu hatırlattı ve konuk milletvekillerinden bu konuyu TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisine getirmelerini istedi.

ÖZDAĞ

TBMM’de bağımsız milletvekili Ümit Özdağ KKTC’de olmalarının gerekçesini müzakerelerle ilgili endişe duymaları olarak açıkladı ve Kıbrıs’a 2016’nın başlarında gelmesinden bu yana durumun daha kötü bir hal aldığını savundu.

“Kıbrıs’ta Türklüğün bir savaşı kaybettiğini ve barış anlaşması yerine bir ‘teslimiyet anlaşması’ imzalanacağını” savunan Özdağ, bu şartlarda bir anlaşmanın Kıbrıs’ı “Giritleştireceğini ve Rum adası yapacağını” iddia etti.

Özdağ, 21 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftasına da atıfta bulunarak, Adada 434 Türkün Rumlar tarafından katledildiği 21 Aralık gününde Kıbrıs’ta bulunduklarını ve geri döndüklerinde TBMM’de yapılacak basın toplantısında Kıbrıs’ta gelinen son durumu gündeme taşıyacaklarını söyledi.

“Türkiye kamuoyunu uyandırmak için her yolu değerlendireceğiz” diyen Özdağ, Türkiye’nin en seçkin askerlerinin şu an El-Bab’ın Akil Tepesini ele geçirmek için Suriye’de savaştığını, 14 şehit 56 yaralı verdiğini dile getirerek, bir dağ için bu kadar mücadele verilirken, Kıbrıs’ta Mehmetçik kanıyla alınmış yerlerin Rumlara verilmeye çalışıldığını savundu.