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YDP İlçe Kongreleri Öncesi Köy Gezilerine Devam Ediyor...

YDP İlçe kongreleri öncesi köy gezilerine devam ediyor. YDP heyeti, Yeni Boğaziçi ve Lapta’yı ziyaret etti.

YDP İlçe Kongreleri Öncesi Köy Gezilerine Devam Ediyor...

YDP İlçe kongreleri öncesi köy gezilerine devam ediyor. YDP heyeti, Yeni Boğaziçi ve Lapta’yı ziyaret etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:20
YDP İlçe Kongreleri Öncesi Köy Gezilerine Devam Ediyor...

ARIKLI: "HÜKÜMETİN GİTME ZAMANI GELMİŞ VE GEÇMEKTEDİR"
YDP İlçe kongreleri öncesi köy gezilerine devam ediyor. YDP heyeti, Yeni Boğaziçi ve Lapta’yı ziyaret etti.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, Yeni Boğaziçi ve Lapta’da halka hitap eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı çeşitli konulara değindi.
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Ucu başı belli olmayan hükümet olarak" değerlendirdiği, CTP,HP,TDP ve DP hükümetinin ülkeyi yaşanmaz hala getirdiğini savundu.
Kamuoyunda yapılan son ankette halkın yüzde 70'ine yakınının hükümeti başarısız gördüğünün ortaya çıktığını ileri süren Arıklı, "Hükümet çıkmış maaşlar üzerinden popülizm yapıyor. Bırakın artık bu şovları. Halk sizlere sosyal medya üzerinden, basın toplantılarıyla şov yapın diye görev vermedi" dedi. 
Arıklı, sadece milletvekillerinin hedef tahtası haline getirilmesinin de doğru olmadığını ifade ederek, "Sanki en yüksek maaşları alanlar vekiller. Buna çanak tutan iktidar da var. Kamuda veya kamu kuruluşlarında yüksek maaş alan 500'e yakın kişi hakkında kimse neden sesini çıkarmıyor?" diye sordu.
YDP KUCAKLAYACAK
Özel sektörde çalışanların ‘inim inim inlediğini’ belirten Arıklı, "Ülkede sadece memurlar çalışıyor anlayışı ile devam edilmesini doğru bulmuyoruz. Bizler tüm kesimleri kucaklayacak bir anlayışı savunuyoruz. Bu nedenle YDP’li bir iktidar tüm halkı düşünecek" dedi. 
Arıklı, sendikaların sessizliğini de eleştirdi ve "Sendikalar nerededir? Konu sadece Türkiye olunca mı sokağa çıkılmaktadır. Halkın ekonomik çöküntüsüne neden olan bu hükümete neden sesleri çıkmamaktadır. Yoksa kendi yandaşlarını üzmek mi istemiyorlar" dedi.
Arıklı konuşmasında hükümet üyelerini ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın facebook paylaşımlarını eleştiren Arıklı, “Bu iş çığrından çıkmıştır. Hükümetin gitme zamanı gelmiş ve geçmektedir" dedi.
"Döviz almış başını gidiyor" diye uyarısını tekrarlayan Arıklı, "Sorarım üç hocaya ve Serdar Beye bu konuda laftan başka ne yaptınız? Hangi reform adımını attınız? Bakın eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, hükümetin reform yapmadan Türkiye'den para arayışında olduğu yönüde mesajlar veren bir yazı yazdı” dedi.
Türkiye’nin “ halkını düşünmeyen sadece yandaşlarını düşünen” diye nitelendirdiği hükümete destek olması halinde ülkedeki durumdan onların da sorumlu olacağını savunan Arıklı, “Türkiye sürekli kandırılan duruma düşürülmemeli" diye konuştu.
Arıklı "Son olarak bu ülkenin iktidarının en büyük ortağı CTP Vekili Asım Akansoy'un açıklamalarını dikkatle okumak gerekir. Akansoy, Türkiye'nin garantisine ve güvenliğine karşı çıktığını söylüyor. CTP bu düşünceyi savunmakta mıdır? Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye'nin Ada'dan çıkarılmasını istemekte midir? Başbakan Erhürman'ın bilgisi dahilinde mi Akansoy konuşmaktadır? Yoksa Başbakan partisine hakim olamayan sadece koltukta oturan biri midir?" şeklinde konuştu Akansoy'un açıklamalarını kabul edilemez olarak değerlendirdi.
Güney Kıbrıs'ta görev yapan ABD, İsrail, Mısır ve Yunanistan Büyükelçilerinin Türkiye'yi tehdit ettiğini de hatırlatan Arıklı, "Ne yazık ki bu hadsizlere Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ne de Dışişleri Bakanlığı cevap vermemiştir” diyerek Rumları üzmeyelim mantığı ile hareket edildiğini iddia etti.
 


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Son Güncelleme: 01.08.2018 15:41
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