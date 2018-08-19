YDP, Hükümeti Eleştirdi



Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, hükümetin mali kriz karşısında aldığı gerekli ancak yetersiz olduğunu iddia ettiği tedbirlerin sulandırıldığını savunarak , hükümeti acemilikle suçladı.



Öztürk yaptığı yazılı açıklamada, “İçinde yaşadığımız ekonomik krizden çıkmak için alınmış olan gerekli fakat yetersiz tedbirler, hükümetin acemiliği sebebi ile sulandırılmış, uygulanabilirliğini ve ciddiyetini kaybetmiş ve dahası bu süreçte devlet ciddiyeti dahi ayaklar altına alınmıştır” iddiasında bulundu.



Alınan kararlarlan geri adım atılmasının bazı bakanları zor duruma düşürdüğünü iddia eden Öztürk,

‘kiralarda döviz sabitlemesi kararı henüz kesinleşmedi. Bunun için resmi gazetede yayınlanmadı’ denilerek kafalarda soru işaretleri yaratıldığını ve bu Bakanlar Kurulu kararını kamuoyuna açıklayan Başbakan Yardımcısı’nın açığa düşürüldüğünü savundu.



Öztürk, ek mesai konusunda alınan karardan da, Maliye Bakanı’nın olmadığı bir ortamda sendikaların tepkisini yumuşatmak için geri adım atıldığını, bu sefer de Maliye Bakanı’nın açığa düşürüldüğünü ileri sürdü.



Öztürk, “Vardiya sistemini değiştirmeden ve süratle boş kadroları doldurmadan, ek mesailerde düzenlemeye giderseniz statükonun bekçisi durumundaki sendikaların tehdit, şantaj ve eylemlerine boyun eğmek zorunda kalırsınız. Hükümeti daha ciddi ve kararlı olmaya, alacağı tedbirleri toplumsal konsensüsü sağlayıp ve kendi aralarında da mutabakata vardıktan sonra kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.



