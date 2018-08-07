YDP: “Hükümete Verdiğimiz Her Türlü Desteğimizi Kesiyoruz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı dün ve bugün katıldığı iki ayrı televizyon programında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerini seçmeli hale getirmesini şiddetle eleştirerek, “Bu saatten sonra bu Hükümet’e, Mecliste nisap dahil hiçbir konuda desteğimiz olmayacak” dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri YDP’nin kırmızı çizgisidir. Bu derslerin müfredatını konuşabileceğimizi daha önce ifade etmiştik. Okullarımızın bunca sıkıntısı var iken, ülke ahlaki çöküntü içerisinde iken, uyuşturucu kullanım yaşı ilkokullara kadar düşmüş iken, çocuklarımız ebeveyn ve büyüklerine karşı saygı ve sevgisini kaybetmiş iken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüm bunları bir yana bırakarak Din Kültürü ve Ahlak Derslerini seçmeli yapması, ideoloji girdabına düşmüş bir zihniyetin gayri milli davranışıdır. Anlaşılan o ki TDP, bu Hükümetin gideceğini anlamış ve bu sebeple giderayak kendi ideolojisine uygun bir karar ile seçmenine selam vermek istemektedir”.

“HÜKÜMETE VERMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HER TÜRLÜ DESTEĞİ KESİYORUZ”

“YDP olarak bu karara sessiz kalmamız mümkün değildir” diyen Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü; “ Bu sebeple bu günden itibaren Hükümet’e, Mecliste nisap dahil verdiğimiz her türlü desteği kesiyoruz. Hükümete karşı yapacağımız toplu eylemler için sivil toplum örgütleri ve okul aile birlikleri ile istişarelere başlıyoruz. YDP iktidarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin, tekrar mecburi ders haline getirileceğini de şimdiden ilan ediyoruz”

“TDP DEN KURTULUN, DIŞARDAN KARŞILIKSIZ DESTEK VERELİM”

Arıklı, “Bu hükümetin yumuşak karnının TDP olduğunu en başından beri herkes biliyor. Problemler de bu partiden kaynaklanıyor” iddiasında bulunarak, “İktidardaki 3 parti bu safradan kurtulmak isterlerse YDP hiç bir karşılık beklemeden bu Hükümete dışarıdan gereken sayısal desteği verebilir” dedi.

