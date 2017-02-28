YDP: “hükümet Ysk’nın Taleplerini Yerine Getirmeli”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yeni seçim yasası uyarınca hükümetten seçimlere ilişkin bazı talepleri bulunduğunu belirterek, hükümetin bu talepleri bir an önce karşılaması gerektiğini kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), yeni seçim yasası uyarınca hükümetten seçimlere ilişkin bazı talepleri bulunduğunu belirterek, hükümetin bu talepleri bir an önce karşılaması gerektiğini kaydetti.

Sencer, “Hükümet, YSK’nın taleplerini bir an evvel karşılamalı ve erken seçim için gerekli hazırlıkları başlatmalıdır” dedi.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, YSK’nın, yeni seçim yasasının kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getirebilmek için hükümetten bir takım taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Sencer, tek bölge seçim sistemine geçilecek olması nedeniyle geniş oy pusulasına ihtiyaç duyulacağını, ancak Devlet Basımevi’nde bu oy pusulasını basacak makine bulunmadığını belirtti.

Sencer, hükümetin, YSK’nın bu talebini yerine getirmemesinin; hükümetin memnun olmadığı için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gideceği iddialarını güçlendirdiğini öne sürdü.

Sencer, ilgili yasada eskiye dönüş anlamına gelebilecek her türlü değişikliğe şiddetle karşı olduklarını vurgulayarak, “Hükümet seçim kanununda bir değişiklik yapmayı düşünüyorsa, bu değişiklik ancak siyasi ahlâksızlılığı teşvik eden karma oyun kaldırılması ve gerçek manada tek bölgeli seçim sistemine geçilmesi için yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sencer, hükümetin yurt dışındaki vatandaşlara seçme ve seçilme hakkı veren bir düzenleme yaparsa YDP bunu memnuniyetle karşılayacaklarını kaydetti.