YDP, Hayvan Üreticilerine Destek Verdi...

Yeniden Doğuş Partisi(YDP), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin dünkü eylemine destek belirtti.



YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin bu haklı eylemlerini sonuna kadar destekliyor, ivedi çözüm bulunmasını bekliyoruz” dedi.



Yapılan zamlar karşısında süt alım fiyatlarının sabit kalmasının haksızlık olduğunu kaydeden Bay, “Canlı hayvanın kilosu 10 TL olarak belirlenirken, tezgahlarda et fiyatının 60 TL civarında olmasını insafsızlık ve belirli bir kesimi desteklemek olarak görüyor, bu tutumun acilen telafisini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs sorununa da değine Bay, hükümet ortaklarının kendi aralarında fikir birliğinin bulunmadığını savundu.



