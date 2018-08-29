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YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri

ARIKLI: “ERCAN’DAKİ EYLEM TÜRKİYE’DEN RANDEVU ALMAK İÇİN OYNANAN TİYATROYDU”

YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri

ARIKLI: “ERCAN’DAKİ EYLEM TÜRKİYE’DEN RANDEVU ALMAK İÇİN OYNANAN TİYATROYDU”

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:27
YDP Genel Başkanı Arıklı’dan Hükümete Eleştiri

ARIKLI: “ERCAN’DAKİ EYLEM TÜRKİYE’DEN RANDEVU ALMAK İÇİN OYNANAN TİYATROYDU”
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Erhan Arıklı, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası’nın dün akşam Ercan Havaalanı’nda başlattığı ve hükümet tarafından askıya alınan grev niteliğindeki eylemi “Türkiye’den randevu almak için oynan bir tiyatro” olarak niteledi.
Arıklı, “Hükümet orada bir tiyatro oynamıştır. Ercan’da yapılan eylemin Türkiye medyasına yansıması sağlanmış ve böylece Ankara’nın dikkati çekilmek istenmiştir. Bu algı operasyonuyla randevu koparılmaya çalışılıyor” iddiasında bulundu.
Partiden verilen bilgiye göre, YDP dün akşam Karşıyaka köyünde toplantı gerçekleştirdi. YDP kitle toplantılarına bu akşam Esentepe’de devam edecek.
Toplantıda konuşma yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin sıkıntıların altında kaldığını ve ezildiğini savundu. 
Ciddi tasarruf tedbirleri alınması, piyasanın ucuzlatılarak halkın alım gücünü artırılması gerektiğini kaydeden Arıklı, “Hükümetin bunu yapamıyor. Çünkü hükümetin güç odaklarının çıkarlarına dokunacak gücü de yok, niyeti de yok” ifadelerini kullandı. 
“ANKARA BU TÜR ÇOCUKÇA MİZANSENLERE KANMAZ”
Hava Trafik Kontrolleri Sendikası’nın dün akşam Ercan Havaalanı’nda başlattığı ve hükümet tarafından askıya alınan grev niteliğindeki eylemi de değerlendiren Arıklı, şu görüşleri savundu: 
“Hükümet orada bir tiyatro oynamıştır. Ercan’da yapılan eylemin Türkiye medyasına yansıması sağlanmış ve böylece Ankara’nın dikkati çekilmek istenmiştir. Bu algı operasyonu ile randevu koparılmaya çalışılıyor. Nitekim olay Türkiye medyasında geniş bir şekilde yer aldıktan sonra Bakanlar Kurulu devreye girmiş ve grev mahiyetindeki o eylem sonlandırılmıştır. Ankara bu tür çocukça mizansenlere kanmaz. Ankara sizden iş yapmanızı, reformları gerçekleştirmenizi istiyor. Reform yaparsanız para zaten orada, hazır bekliyor. Yapın reformları alın parayı. Ama sizin derdiniz, hiçbir icraat yapmadan Ankara’dan sıcak para almaksa bu olmayacak. Bunu hepimizin anlaması gerek.”
Arıklı, YDP’nin sendikalara düşman olmadığını hatta ek mesai konusunda sendikalara hak verdiğini de söyleyerek, “Tasarrufu sadece çalışandan beklemek yanlıştır. Tasarruf, en tepeden başlamalı ve yüksek kazanç sahibi olan herkesi sarmalıdır. Siz başka kesimlere dokunmadan sadece çalışanın haklarına dokunursanız elbette sendikaları karşınızda bulursunuz. Mesela niçin örtülü ödeneklerinizdeki parayı bütçeye iade etmeyi düşünmüyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Arıklı, şunları da söyledi:
 “Ülke kaos içerisinde. Piyasayı denetleyemiyor, vurgunun önüne geçemiyorsunuz. Aldığınız tedbirler ya serbest piyasa ekonomisinin duvarlarına tosluyor, ya da sendikaların yasal haklarına çarpıp önünüze geri geliyor. Siz mademki birkaç aylık bir programla bu işi çözeceğinize inanıyorsanız ve samimi iseniz, o zaman Anayasanın size verdiği hakları kullanın ve Olağanüstü Hal ilan edin.  Acı tedbirler alın. Ekonomiyi düzlüğe çıkarın. Bu aşamada YDP olarak size her konuda destek verelim. Bir muhalefet partisi olarak size daha nasıl yardımcı olalım…?”
BÜYÜKYILMAZ
Öte yandan toplantıda YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da konuşma yaptı.
Büyükyılmaz, “YDP, sorumlu muhalefet anlayışı ile Hükümeti birçok konuda eleştirdiği gibi zaman zaman da Hükümete destek olmakta ve yol göstermektedir. YDP bu süreçte gösterdiği performans ile giderek halkın umudu olmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 21:10
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