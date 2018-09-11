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Ydp Genel Başkanı Arıklı: “Hükümet Ekonomik Krizi Aşma Konusunda Sınıfta Kaldı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin,“ekonomik krizi aşma konusunda sınıfta kaldığını ve sesini çıkaran, kıran döken her kesimin karşısında diz çöktüğünü” ileri sürdü.

Ydp Genel Başkanı Arıklı: “Hükümet Ekonomik Krizi Aşma Konusunda Sınıfta Kaldı”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin,“ekonomik krizi aşma konusunda sınıfta kaldığını ve sesini çıkaran, kıran döken her kesimin karşısında diz çöktüğünü” ileri sürdü.

11 Eylül 2018 Salı 11:31
Ydp Genel Başkanı Arıklı: “Hükümet Ekonomik Krizi Aşma Konusunda Sınıfta Kaldı”


YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin,“ekonomik krizi aşma konusunda sınıfta kaldığını ve sesini çıkaran, kıran döken her kesimin karşısında diz çöktüğünü” ileri sürdü.


Arıklı, hükümetin, “ek mesai konusunda sendikalara boyun eğdiğini, şimdi de hayvancının karşısında dik duramadığını” iddia ederek, “Anlaşılan o ki bu hükümet hayvancıların sorununu 40 milyon TL ödeyerek 4 aylığına ötelemiştir. Böylece kendisine de 4 aylık bir ömür biçmiştir.” dedi.


YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, YDP heyeti köy gezileri çerçevesinde Mormenekşe köyünü ziyaret etti.YDP yarın da Korkuteli köyünü ziyaret edeceğini bildirdi.


Mormenekşe ziyaretinde ilk sözü alan YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, YDP’nin İlçe Kongreleri hazırlıklarının tüm hızı ile sürdüğünü ve Ekim ayından sonra yeni bir ekip ile partiyi sandık bazında örgütleyeceklerini söyledi ve partinin yeni örgütlenme modeli hakkında bilgiler verdi.


Ziyarette konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, YDP’nin verdiği tüm desteğe rağmen hükümetin ülkeyi yangın yerine çevirdiğini savundu.


Arıklı, Meclis’teki 6 siyasi partiden 5 tanesinin ideolojik farklılığına rağmen zihniyetlerinin aynı olduğunu ileri sürerek, ülkedeki düzeni eleştirdi ve bu düzeni değiştirecek tek partinin YDP olduğunu öne sürdü.


Arıklı, YDP olarak yeni hükümet senaryoları içinde olmadıklarını, ülkede mevcut bir hükümetin bulunduğunu ve ülkedeki krizden çıkılması için bu hükümete destek verdiklerini belirterek, “Yeni hükümet ancak bu hükümet yıkılırsa konuşulur” dedi.


Arıklı, ekonomik krize de değinerek, “hükümetin krizi aşma konusunda sınıfta kaldığını ve sesini çıkaran, kıran döken her kesimin karşısında diz çöktüğünü” söyledi.


Ek mesai konusunda hükümetin sendikalara boyun eğdiğini, şimdi de hayvancının karşısında dik duramadığını öne süren Arıklı, “Anlaşılan o ki bu hükümet hayvancıların sorununu 40 milyon TL ödeyerek 4 aylığına ötelemiştir. Böylece kendisine de 4 aylık bir ömür biçmiştir. 4 ay sonra hayvancılar ve üreticiler yine meydanlara dökülecek ama şu anda hükümette olanlar, o tarihte muhalefette olacakları için onlar da eylemcilerle birlikte sokaklarda olacaklardır. CTP, HP ve TDP nin iktidar olmayı beceremedikleri ve en iyi yaptıkları şeyin muhalefet olduğu herkesçe biliniyor. Anlaşılan o ki bu Hükümeti bizim desteğimiz bile kurtaramayacak.” İfadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 11.09.2018 15:41
Anahtar Kelimeler:
YDPEkonomik Kriz
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