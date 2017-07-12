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12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02

YDP, Esentepe’ye Ziyaret Düzenledi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) köy gezileri kapsamında dün akşam Esentepe köyünü ziyaret ederek, halkla sohbet etti.

YDP, Esentepe'ye Ziyaret Düzenledi
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ARIKLI: “KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÖNÜNDE YENI ALTERNATIF VE PARAMETRELER OLUŞTU”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) köy gezileri kapsamında dün akşam Esentepe köyünü ziyaret ederek, halkla sohbet etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette bir konuşma yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Crans Montana’da 50 yıllık bir sürecin noktalandığını ve artık Kıbrıs Türkü’nün önünde yeni alternatifler ve parametreler oluştuğunu söyledi.

Arıklı, Kıbrıs’ta bazı kesimlerin hala federasyon tezinin çöktüğü gerçeğini kabul etmediğini de belirtti. Bu kişilerin siyasi ve ticari çevrelerden olduğunu ileri süren Arıklı, bu kişilerin “çözüm esnafı” olduğunu iddia etti.

Konuşmasında ülke sorunlarını da sıralayan Arıklı, federasyon fikri ile bu düzenin ve düzeni yaratan kurumların da sonunun geldiğini savundu.

Arıklı, “KKTC’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi B Planı’na geçilecek. Ülkeyi uçurumun kenarına sürükleyen siyasi partiler, kurum ve kuruluşlar bu gerçeği kabul etmek zorundadırlar” dedi.

Toplantıda konuşan YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz ise, ülkede sağlık, eğitim, ve ulaşım sektörlerin çöktüğünü ileri sürdü.

YDO Genel Sekreter Vekili Okan Erdemsiz ise, DP’nin hedefe kilitlenmiş bir parti olduğunu dile getirdi ve hükümeti kuran parti olmak istediklerini söyledi.


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