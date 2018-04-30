YDP'den 1 Mayıs Mesajı!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Vekili Enver Öztürk, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı.



Öztürk mesajında, “Ülkemizde yaratılan katma değerden her bir vatandaşımızın hak ettiği ölçüde yararlanması temel hedefimizdir. Bu anlayışla tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak ve hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak çalışmaların destekçisi olacağımızı ve bu doğrultuda mücadele edeceğimizi samimi olarak ifade ederiz” ifadelerine yer verdi.

