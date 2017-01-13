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13 Ocak 2017 Cuma 10:35

YDP CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI MÜZAKERELERLE İLGİLİ ELEŞTİRDİ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Cenevre’de devam eden müzakerelerle ilgili eleştirdi.

YDP CUMHURBAŞKANI AKINCI'YI MÜZAKERELERLE İLGİLİ ELEŞTİRDİ
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YDP CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI MÜZAKERELERLE İLGİLİ ELEŞTİRDİ

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Cenevre’de devam eden müzakerelerle ilgili eleştirdi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Akıncı’nın toprakları yüzde 29,2’ye düşüren bir harita koyarak görev ve yetkilerini aştığını,  Anayasanın ‘KKTC’nin ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğu’nu söyleyen maddesini ihlal ettiğini” öne sürdü.

Sencer, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yapacağı ilk oturumda bu konuyu ele alması ve “Cumhurbaşkanının görüşmecilik yetkisinin gözden geçirmesi” gerektiğini savundu.

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