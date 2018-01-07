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YDP BAŞKANI ARIKLI OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI

YDP BAŞKANI ARIKLI OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI

07 Ocak 2018 Pazar 11:45
YDP BAŞKANI ARIKLI OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI
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YDP BAŞKANI ARIKLI OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI

ARIKLI, SEÇİM SONRASI OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA GİDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonucu ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun YDP'de olağanüstü kurultaya gidileceğini, bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenmesi için yapılacağını söyledi.

Olağanüstü  kurultaya gidileceğini YDP Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiyle duyurduğunu belirten Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını ifade etti

Erhan Arıklı, seçim sisteminin değişmesi gerektiğini, mevcut sistemde oluşturulacak herhangi bir hükümet şeklinin istikrarlı olmayacağını savundu. Arıklı, tek bölgeli, karma oy uygulamasının olmadığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, karma oyun siyasi partilere de zarar verdiğini ileri sürdü.

Arıklı, propaganda sürecinin son derece demokratik, temiz ve şaibesiz geçtiğini belirtti.

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