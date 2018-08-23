banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
231.812
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8017
EURO
6.9689
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
10 TON SU ÇALDI
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
3500 AİLEYE KURBAN ETİ
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı köy gezileri kapsamında Kaplıca köyünü ziyaret etti.

YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı köy gezileri kapsamında Kaplıca köyünü ziyaret etti.

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:30
YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor


 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı köy gezileri kapsamında Kaplıca köyünü ziyaret etti.
YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı Kaplıca’yı ziyaretinde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, “Günlerce düşünüp bir karar alıyor, sonra o kararı uygulayamayıp geri adım atıyorlar. Çünkü bu hükümetin birçok güç odağına diyet borcu var. O odakların çıkarına dokunacak adımları atmaya korkuyorlar” dedi.
Bütçeden 140 milyon TL’nin ek mesaiye ayrıldığını söyleyen Arıklı, “Vardiya sistemine geçip bu 140 milyon liranın en az 110 milyon lirasını tasarruf edebilir, tasarruf ettiğiniz para ile de en az bin 500 gence istihdam imkânı sağlayabilirsiniz” dedi ve şöyle devam etti:
“Ama bakın küçük bir düzenleme ile ek mesailerde birkaç milyon liralık bir tasarrufu yapmaya çalıştılar. Sendikalar rest çekince hemen geri adım attılar. Çünkü bu hükümetin gizli ortağı hatta en büyük ortağı sendikalardır. O sendikaların istemediği hiçbir adımı atamaz bu hükümet. Bunu hep birlikte gördük”
Hükümeti dövizdeki artışı bahane olarak kullanmakla suçlayan Arıklı şöyle devam etti:
“Piyasayı 3-5 toptancı ve marketçiye teslim ettiler. Fırsatçılık yapanlara herhangi bir işlem yapamıyorlar. Şimdi 12 Ticaret Dairesi görevlisi ile piyasayı denetleyeceklermiş. O, 12 eleman sadece Lefkoşa’yı bir ayda denetleyemez. Niye bu görevi belediyelere vermiyorsunuz?. Belediyelerin elinde yeterince eleman var. Belediyeleri hem yasal hem de ekonomik olarak destekleyin. Piyasayı onlar denetlesin. Ama sizin derdiniz piyasayı denetlemek değil, göz boyamak”
 

banner288
Son Güncelleme: 23.08.2018 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
KSP Halkı “Anti-Emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
Erhürman: “alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Erhürman: “alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Sucuoğlu: “hükümet ŞikÂyet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
Sucuoğlu: “hükümet ŞikÂyet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
Cyprusınno, ara bölge’de uzmanlar ile toplumlararası iş forumu ve girişimciler toplantısı gerçekleştirecek
Cyprusınno, ara bölge’de uzmanlar ile toplumlararası iş forumu ve girişimciler toplantısı gerçekleştirecek
GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM
GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim