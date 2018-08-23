YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor



Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı köy gezileri kapsamında Kaplıca köyünü ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı Kaplıca’yı ziyaretinde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek, “Günlerce düşünüp bir karar alıyor, sonra o kararı uygulayamayıp geri adım atıyorlar. Çünkü bu hükümetin birçok güç odağına diyet borcu var. O odakların çıkarına dokunacak adımları atmaya korkuyorlar” dedi.

Bütçeden 140 milyon TL’nin ek mesaiye ayrıldığını söyleyen Arıklı, “Vardiya sistemine geçip bu 140 milyon liranın en az 110 milyon lirasını tasarruf edebilir, tasarruf ettiğiniz para ile de en az bin 500 gence istihdam imkânı sağlayabilirsiniz” dedi ve şöyle devam etti:

“Ama bakın küçük bir düzenleme ile ek mesailerde birkaç milyon liralık bir tasarrufu yapmaya çalıştılar. Sendikalar rest çekince hemen geri adım attılar. Çünkü bu hükümetin gizli ortağı hatta en büyük ortağı sendikalardır. O sendikaların istemediği hiçbir adımı atamaz bu hükümet. Bunu hep birlikte gördük”

Hükümeti dövizdeki artışı bahane olarak kullanmakla suçlayan Arıklı şöyle devam etti:

“Piyasayı 3-5 toptancı ve marketçiye teslim ettiler. Fırsatçılık yapanlara herhangi bir işlem yapamıyorlar. Şimdi 12 Ticaret Dairesi görevlisi ile piyasayı denetleyeceklermiş. O, 12 eleman sadece Lefkoşa’yı bir ayda denetleyemez. Niye bu görevi belediyelere vermiyorsunuz?. Belediyelerin elinde yeterince eleman var. Belediyeleri hem yasal hem de ekonomik olarak destekleyin. Piyasayı onlar denetlesin. Ama sizin derdiniz piyasayı denetlemek değil, göz boyamak”

