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10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49

YDP Başkanı Arıklı: “Ankara-lefkoşa Kriterleriyle Yola Devam Etmeliyiz”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Crans-Montana’nın ardından Türkiye ve KKTC yetkililerinden, Kıbrıs için “B Planı”nı uygulamaya koymasını talep etti.

YDP Başkanı Arıklı: 'Ankara-lefkoşa Kriterleriyle Yola Devam Etmeliyiz”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, Crans-Montana’nın ardından Türkiye ve KKTC yetkililerinden, Kıbrıs için “B Planı”nı uygulamaya koymasını talep etti.

Yazılı bir açıklama yapan Arıklı, bunun için ilk etapta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep  Erdoğan’ın da belirttiği gibi yeni kriterler belirlenmesi gerektiğini belirti. Arıklı, “Bu noktada Cumhurbaşkanımıza büyük görevler düşmektedir. Cumhurbaşkanı, hükümet ve Anavatan yetkilileriyle derhal bir araya gelerek, Kıbrıs meselesinde Ankara-Lefkoşa kriterlerinin ortaya çıkmasına vesile olmalıdır” dedi.

“Cumhurbaşkanı bu inisiyatifi yüklenemeyecekse Hükümet bu konuda çalışmalar başlatmalıdır” ifadelerini kullanan Arıklı, “Ankara-Lefkoşa Kriterlerinde” Kıbrıs’ta “iki devletli bir çözüm” için müzakere yapılacağının bir deklarasyon ile dünyaya ilan edilmesi; Kapalı Maraş’ın Türk yönetiminde eski sahiplerinin kullanımına açılması gerektiğini savundu.

Anayasa değişikliği için çalışmalar başlatılarak, devletin adının Kıbrıs Türk Devleti (KTD) olarak değiştirilmesi ve Başkanlık sistemine geçilmesi gibi önerilere yer veren Arıklı, partisinin Çarşamba günü toplanacak MYK’sında buna yönelik atılacak adımların belirleneceğini kaydetti.

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