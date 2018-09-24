banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98243
ALTIN
239.097
DOLAR
6.1961
STERLİN
8.1280
EURO
7.2908
Özersay New York'ta Çavuşoğlu İle Görüşüyor
ÖZERSAY NEW YORK'TA ÇAVUŞOĞLU İLE...
Polisten Sis Uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında Bir Erkek Olduğu, 4 - 5 Günlük Ölü Olabileceği Ve Ölüm Sebebinin Suda Boğulma Olduğu Tespit Edildi
Dün Bulunan Cesedin 18-20 Yaşlarında...
Ercan’dan gelip Güney’e kaçak geçti
ERCAN'DAN GELİP GÜNEY'E KAÇAK GEÇTİ
banner282

YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”

Yeni Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun “yüksek lisans tezindeki fikirlerinden ötürü” görevinden derhal alınması gerektiğini iddia etti. 

YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”

Yeni Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun “yüksek lisans tezindeki fikirlerinden ötürü” görevinden derhal alınması gerektiğini iddia etti. 

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:33
YDP: “Barış Burcu Derhal Görevinden Alınmalıdır”

Yeni Doğuş Partisi (YDP), Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun “yüksek lisans tezindeki fikirlerinden ötürü” görevinden derhal alınması gerektiğini iddia etti. 

YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk yazılı açıklamasında, Barış Burcu’nın yüksek lisans tezinde 1974 Barış Harekatı’ndan bahsederken “istila” kavramını kullandığını ve “1960 Garanti Anlaşmalarının artık anlamını yitirdiği” yönünde görüşlere yer verdiğini kaydetti.

Öztürk, “Sayın Barış Burcu’ya göre ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır’. Kıbrıslı olmayan hiçbir devletin burada söz söyleme hak ve hukuku olamaz. Sayın Burcu bu tezleri ile tamamen Rumlara hizmet etmektedir” dedi.

Enver Öztürk şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanı Akıncıya soruyoruz, Barış Burcu’yu sözcü atamadan önce onun bu Yüksek Lisans Tezi'nden ve savunduğu fikirlerden haberdar mı idiniz? Garantiler konusunda Barış Burcu ile aynı düşüncelere sahip misiniz? Değilseniz bu şahsı nasıl oluyor da sözcü olarak atamış bulunuyorsunuz?
Sayın Akıncı bu sorulara tatminkar cevap vermek durumundadır. Aksi taktirde kendisi de Barış Burcu ile aynı fikirleri taşımakla itham edilecektir.”

Son Güncelleme: 24.09.2018 13:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın New York’a Gidiyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın New York’a Gidiyor
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Özyiğit: “Özel Eğitim Yasası Kısa Bir Süre Sonra Yaşama Geçecek”
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Devlet Tiyatroları Yeni Döneme Hazırlanıyor
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
Bir Haftada 163 Sürücü Seyir Halinde Cep Telefonunda Konuşmaktan Rapor Edildi
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Özyiğit: “Bugünden İtibaren Okulların Öğretmen Ve Malzeme Eksiklikleri Giderilecek”
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 25 Yaralı
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti
Töre, Tekirdağ Kalpaklı Belediyesi Gaziler Derneği’ni Kabul Etti
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İle Kıbrıs Yeşilay Derneği, Bağımlılıkla Mücadele Konusunda İşbirliği Protokolü İmzaladı
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi
Gazimağusa’da Elektrik Kesintisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim