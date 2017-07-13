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13 Temmuz 2017 Perşembe 12:46

YDP, Atalay’a Suçlu Muamelesi Yapılmasını Asla Kabul Etmeyip Linç Kampanyası Yürütenleri Şiddetle Protesto Ettiklerini Belirtti

YDP, KKTC Din İşleri Başkanı Atalay’ınTürkiye’de bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunun bir gerçek olduğunu, suçlu olup olmadığının yargı sürecinin sonunda belli olacağını belirterek, yargılama sonuna kadar Atalay’a suçlu muamelesi yapılmasını asla kabul etmeyip linç kampanyası yürütenleri şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

YDP, Atalay'a Suçlu Muamelesi Yapılmasını Asla Kabul Etmeyip Linç Kampanyası Yürütenleri Şiddetle Protesto Ettiklerini Belirtti
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YDP: “ADALET HERKESE LAZIM OLAN BİR KAVRAMDIR”

 YDP, KKTC Din İşleri Başkanı Atalay’ınTürkiye’de bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğunun bir gerçek olduğunu, suçlu olup olmadığının yargı sürecinin sonunda belli olacağını belirterek, yargılama sonuna kadar Atalay’a suçlu muamelesi yapılmasını asla kabul etmeyip linç kampanyası yürütenleri şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

YDP, “Unutulmamalıdır ki; Adalet bir gün herkese lazım olacak bir kavramdır” dedi.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Derviş Sencer yaptığı yazılı açıklamada, YDP olarak, KKTC Din İşleri Başkanı Atalay’ın, Türkiye’de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında gözaltına alınıp sorgulanması ve akabinde Adli Takip Şartı ile serbest bırakılması sürecini yakından ve ilgi ile takip ettiklerini belirtti.

Gözaltı olayının KKTC’de duyulmasından hemen sonra linç kültürü ile beslenen bazı kesimlerin, Talip Atalay’ı peşinen suçlu ilan etmesini ve bunu bir bayram havası ile kamuoyuna sunmasını ise dehşetle izlediklerini ifade eden Sencer, konunun  Atalay’ı görevden almayanların bile suçlu ilan edilmesine vardırıldığını anımsattı.

Sencer, “Adaletin şaşmaz kuralı olan; ‘Suçu ispat edilinceye kadar herkes masumdur’ ilkesi, ülkemizde birçok olayda olduğu gibi bu olayda da işlememiş ve adalet kavramı bir kez daha darbe yemiştir” dedi.

Parti olarak Atalay’ın Dinlerarası Diyalog adı altında “Rum Papaz” ile yaptığı görüşmeleri asla tasvip etmediklerini, buna rağmen ilgili kişinin bu görüşmeleri kendi insiyatifi ile yapmayıp, devletin bilgisi dahilinde yaptığının da bilincinde olarak bu konuyu siyasi bir mesele haline getirmediklerini belirten Sencer, “Crans-Montana sürecinin noktalanmasından sonra artık Atalay’ın bu görüşmeler silsilesine devam etmeyeceğini umuyoruz” dedi.

Sencer, netice itibariyla Talip Atalay’ın veya onun durumunda olan herhangi birinin Türkiye’deki bir soruşturma bahane edilerek linçe tabi tutulmasının asla kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

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