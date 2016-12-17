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17 Aralık 2016 Cumartesi 10:51

YDP Ankara’da Temaslarda Bulundu

YDP Ankara'da Temaslarda Bulundu
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YDP, Ankara’da siyasi parti yetkilileriyle temaslarda bulundu.

YDP yetkilileri bu çerçevede AK Parti seçim işleri komisyon üyeleri, Dış ilişkiler komisyon üyeleri, TBMM, KKTC Dostluk Grubu başkan ve üyeleriyle görüştü, Kıbrıs konusunda istişarede bulundu.

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, TBMM’de, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Yıldız Seferinoğlu başkanlığındaki bir grup milletvekiline, YDP’nin Kıbrıs konusundaki hassasiyetlerini aktardı.

Arıklı, parti olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ihtiyatlı desteklerinin devam ettiğini belirterek, bu desteğin Cenevre görüşmelerinin sonunda yeniden gözden geçirileceğini söyledi.

Arıklı, 9 Ocak’ta Cenevre’de başlayacak zirvede tarafların birbirlerine karşılıklı haritalar sunacağını, bu haritalardaki en önemli ve pürüzlü noktanın Güzelyurt olacağını kaydetti.

Harita konusunun da belki Anavatanların yapacağı ikili görüşmede ele alınabileceğini söyleyen Arıklı, müzakerelerde şimdiye kadar çok ciddi tavizler verildiğini, özellikle nüfus, siyasi eşitlik, birincil hukuk meselesi ve mülkiyet konusundaki tavizlerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Arıklı, özellikle Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini sulandıracak bir antlaşmanın Kıbrıs Türklerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilemeyeceğini söyledi.

Arıklı; “Türkiye’nin gündemi çok yoğun ve maalesef Kıbrıs bu gündemde yok. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cenevre’ye gidecek olması içimize su serpti. İnanıyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ada üzerindeki haklarını ortadan kaldıracak, özellikle Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının ayrılmaz bir parçası olan garantörlük haklarını sulandıracak bir antlaşmayı elinin tersi ile itecektir” ifadelerini kullandı.

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